Hubo alto ausentismo y las escuelas toman recaudos extra de seguridad

Mendoza transita días complicados a raíz de los intentos de saqueos que vienen ocurriendo en distintas zonas de la provincia, pero más por los mensajes de alerta falsos que por hechos concretos. La tensión ha crecido, pero al mismo tiempo desde el Gobierno buscan llevar tranquilizar a la comunidad. Todas las escuelas están abiertas y los servicios funcionan. Sin embargo, el temor generó un efecto en la ciudadanía y esto se ve reflejado en diversos sectores, entre ellos, las escuelas.

El ausentismo en los establecimientos educativos fue importante este miércoles. Así lo revelaron en las escuelas consultadas por MDZ. Este escenario se produce por la preocupación de padres y madres que ante la duda eligieron no enviar a sus hijos a clases.

Muchos padres decidieron no mandar a sus hijos a la escuela ante los rumores que se generaron en las últimas horas. Foto: Santiago Tagua / MDZ.

MDZ se comunicó con varias escuelas del Gran Mendoza, y en todas confirmaron que, efectivamente hay un fuerte ausentismo por parte de los alumnos. “Hay un presentismo que ronda entre el 10% y el 15%, esto viene desde ayer, cuando muchos padres decidieron retirar a los chicos del turno tarde”, confirmó a este medio la directora de una de las instituciones consultadas.

Desde otro establecimiento, afirmaron que de 200 niños que estudian en la escuela, hoy solo han asistido un total de 25 chicos, es decir, la octava parte del alumnado.

Los padres están preocupados con la situación. “Mi hijo, en particular, hoy no fue a clases porque no quise arriesgarme ante los rumores de posibles saqueos”, dijo un padre consultado por MDZ. En este contexto de tensión, que se traduce en ausentismo, los directivos están tomando medidas de precaución, tales como mantener el portón cerrado y atender solo a conocidos. Además, desde uno de las instituciones comunicaron que el día de ayer llamaron a la policía, ya que el pánico de muchos docentes era total, y solicitaron que se tomara esa decisión para resguardar la seguridad de todos.

El mensaje de tranquilidad por parte de la DGE

Ante las versiones que circularon en redes sociales las últimas horas, la Dirección General de Escuela (DGE) dictó un comunicado en el día de ayer en el que intentó transmitir calma a la sociedad.

En el mismo, informa que las clases se dictan con total normalidad y que “ante las versiones falsas que circulan en redes sociales sobre cierre de escuelas, la Dirección General de Escuelas informa que este martes 22 de agosto las clases se desarrollan con normalidad en todos los niveles y modalidades”, señaló el organismo.

Si bien para el día de hoy se suspendieron las clases presenciales en Malargüe, Potrerillos, Polvaredas, Punta de Vacas, Puente del Inca y zona alta de Tupungato, la realidad es que el motivo de la suspensión se debe a las intensas precipitaciones de nieve y lluvia.