Se fabrica en Campana y fue elegido el mejor alfajor del mundo: cuál es el secreto

"Desde un principio elegimos creer", dicen Yanina y Maximiliano, alma máter de Quiero, los alfajores que se llevaron trofeo en el segundo Campeonato Mundial del Alfajor que se llevó a cabo en La Rural durante el fin de semana largo y que se convirtió en plataforma para que muchos emprendedores pudieran dar a conocer sus productos al público masivo.

La pareja comenzó con este emprendimiento en 2021. Desde entonces, han probado distintas recetas para cautivar al público y expandir su negocio. Sin embargo, apenas tenían unas pocas ventas y nadie había probado aun el triple con el que competirían en el Mundial del Alfajor. "Es un logro de los dos, somos emprendedores constantes, este alfajor no está en los quioscos, no se comercializa hasta hoy, en Campana no teníamos casi ventas, salvo por algunos conocidos, y para poder competir debimos enviar muestras una semana antes, veremos que pasa a partir de ahora", explicó Maximiliano a Télam luego de recibir el trofeo.

El mejor alfajor del mundo. Foto: twitter.com/alfajorperdido

Durante los tres días en los que se llevó a cabo el II Campeonato Mundial del Alfajor, unas 40.000 personas recorrieron los stands en el Pabellón Dr. Emilio Solabet y tuvieron la oportunidad de probar todo tipo de alfajores, desde los más tradicionales hasta los sabores y combinaciones más exóticos -de hecho, hubo una categoría específicamente para premiar las recetas más audaces-.

Hubo más de 70 expositores en la muestra -no sólo de Argentina sino también de Uruguay, Colombia, Brasil, Ecuador, España, Paraguay, Perú, Canadá y Estados Unidos- y muchos de ellos se quedaron sin stock de alfajores debido a la altísima demanda del público.

En el marco de la competencia, un jurado integrado por pasteleros, ingenieros en alimentos, especialistas en análisis sensorial, periodistas e influencers de alfajores hicieron catas a ciegas para encontrar los mejores alfajores dentro de cada categoría.

Quiero alfajores -la firma ganadora- compitió con un alfajor triple con abundantes capas de dulce de leche y pasta de maní que tiene un ganache de maní y chocolate semiamargo. Una particularidad en el triple de dulce de leche que se consagró campeón este lunes a la noche (y tal vez el secreto de su éxito) es que se trata de una receta artesanal en la que todos los elementos se cocinan en forma casera, incluso la pasta de maní que tiene un rol protagónico en la mezcla de sabores.

Según expresó Catador de Alfajores, el mérito de este alfajor -hecho como homenaje a la Scaloneta, es que sus fabricantes lograron "hacer un triple que no es un bodoque; un triple sutil y preciso, que le da sentido a su condición de triple".

Video: el mejor alfajor del mundo

Alfajor: una tradición argentina con vuelo internacional

Si bien hay otros lugares donde se fabrican y consumen alfajores, Argentina es considerada por muchos la cuna de esta preciada golosina. Y, sin dudas, lidera el ranking de consumo con una media estimada en 70 alfajores por segundo, ya que se venden más de 6 millones de alfajores cada día.

Un detalle clave para el éxito del Mundial del Alfajor, es que en la exposición no se muestran las marcas tradicionales -cuyos productos de exportación son famosos a nivel internacional- sino firmas no convencionales, emprendimientos de diversas localidades del país que llegan con propuestas originales en las que incluyen productos regionales.