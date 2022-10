Nuestros favoritos: Alfajores de maicena con dulce de leche ¡facilísimos y deliciosos!

Los alfajores de maicena con dulce de leche ya se deben haber añadido a la lista de maravillas del mundo. Si no es así, no se qué están esperando para incluirlos. Pero atención, esta receta que les compartiremos es de alfajorcitos húmedos, no como esos que al morderlos se hacen una montaña de migas por la resequedad ¡eso no nos gusta para nada! Estos puedes morderlos tranquilo que solo sentirás el mayor placer del universo. ¡Vamos al paso a paso!

Alfajores de maicena. Fuente: Recetips

Ingredientes:

Mantequilla 200 gr

Azúcar 150 gr

Yemas 3 unidades

Esencia de Vainilla 1 cucharada sopera

Ralladura de medio limón

Harina leudante 200 gr

Almidón de maíz 300 gr

Bicarbonato de Sodio media cucharada sopera

Dulce de leche 500 gr

Coco rallado 3 cucharadas soperas

Rinde entre 24 y 30 tapas para alfajor, dependiendo el tamaño.

Procedimiento:

El primer paso que debes realizar para preparar exquisitos alfajores de maicena con dulce de leche es batir la mantequilla (que debe estar a temperatura ambiente para que sea más fácil trabajarla) con el azúcar hasta obtener una crema blanquecina. Agrega las yemas de a una integrándolas bien.

Luego, perfuma la preparación con esencia de vainilla y ralladura de limón. Después mezcla la harina, el almidón de maíz y el bicarbonato de sodio, y luego pásalos por un colador fino o por un tamizador para no añadir grumos cuando se mezclen a la preparación anterior. Alfajores de maicena con dulce de leche. Fuente: El Gourmet

El siguiente paso es incorporar la mezcla de los secos ya tamizados a la crema de manteca y azúcar y formar una masa (no se tiene que amasar para no añadir calor con las manos a la manteca, sólo se deben unir todos los ingredientes). Envuelve la masa en papel antiadherente (film) y déjala en el refri por 30 minutos.

Una vez que la masa esté fría y más sólida, espolvorea la mesada con harina y estírala con la ayuda de un palo de amasar, de medio centímetro aproximadamente. Luego, corta los alfajorcitos con ayuda de un cortante redondo (también puedes usar un vaso o copa, si es que no dispones del cortante). Colócalos sobre una asadera limpia que contenga papel vegetal, ya que, si bien la masa posee gran cantidad de materia grasa para que no se pegue, siempre puede existir esa posibilidad. Alfajores de maicena con dulce de leche. Fuente: Tv pública

Lleva las tapas para alfajores a horno precalentado a temperatura media (180°) entre 7 y 10 minutos. ¿Cómo te das cuenta de que están listos? Debes apoyar la yema de tu dedo y si esta no se hunde, ya estarán listos. No esperes a que se vean dorados, ya que quedarán muy secos.

Cuando saques los alfajorcitos del horno déjalos enfriar y luego coloca dulce de leche con una manga pastelera o, en su defecto, en una manga casera. Añade el dulce de leche en una tapa y por encima coloca la otra. Pasa los bordes por coco rallado y ya estarán listos para disfrutar.

¡Morimos de ganas de saber cómo te salieron estos clásicos alfajores de maicena con dulce de leche bien argentinos! Si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad