Farmacéuticos advierten sobre el faltante de medicamentos en la provincia de Buenos Aires

Las farmacias de la provincia de Buenos Aires alertan sobre el faltante de medicamentos, ante las restricciones que están aplicando las droguerías y laboratorios luego de la devaluación, este lunes, del 22% del peso, sumado a la disparada de un dólar blue que pareciera no tener techo y una inflación incontenible que avizora para agosto los dos dígitos.

Ante esta situación, desde el Colegio de Farmacéuticos bonaerense afirmaron que desde la semana pasada están advirtiendo sobre las distorsiones en las cadenas de comercialización y distribución de los medicamentos, remarcando que los laboratorios son los que fijan los precios de los medicamentos y los que están restringiendo su entrega a las farmacias.

Asimismo, informaron que los laboratorios no solo pusieron tope a la cantidad de medicamentos que se dispensan en las farmacias de la provincia de Buenos Aires, sino que aumentaron considerablemente los precios, modificando además las condiciones de compra y los plazos de pagos

Desde el colegio profesional advierten que, de mantenerse estas nuevas condiciones impuestas por los laboratorios y la forma de pago de las obras sociales a las farmacias por el expendio de los medicamentos, se pone en serio peligro el servicio farmacéutico.

En tanto, el Colegio de Farmacéuticos de La Plata distribuyó cartelería en las farmacias platenses alertando a sus clientes que laboratorios y droguerías están restringiendo la entrega de medicamentos por lo que habría faltantes. “La farmacia brindará la prestación con medicamentos equivalentes de su stock”, sugiriéndole al paciente que consulte con el profesional farmacéutico la sustitución del medicamento.



En diálogo con MDZ, Marcelo propietario de farmacias en la capital bonaerense, confirmo el desabastecimiento y los aumentos de precios por parte de los laboratorios, “Están actualizando precios. Y el problema lo tenemos las farmacias, porque los laboratorios nunca pierden son los verdaderos dueños de la pelota, acá y en el mundo. Ellos son los que fijan precios y nuestro margen de ganancia“.

“Las farmacias estamos financiando el sistema. Yo te doy un medicamento ahora y por los convenios vigentes con las obras sociales lo cobramos a los 30 o 45 días después de la venta. Nosotros para reponerlo lo tenemos que pagar en un plazo de hasta siete días, dependiendo del laboratorio y la droguería, hasta el viernes el incremento semanal era entre el 5 y el 8%; pero desde el lunes nos clavaron un aumento que va del 22 al 25%”, se quejó Marcelo.

En tanto, sostuvo que las farmacias, al ser un eslabón de la cadena de salud, no pueden cerrar, como otros comercios, para acomodar precios. “Lo nuestro es un servicio. No podemos cerrar tres días para acomodarnos. Estamos hablando de salud y a los pacientes hay que entregarles la medicación, y los medicamentos son perecederos -agrego- Por más que las farmacias salgan perdiendo garantizamos la entrega de medicamentos. Somos un eslabón de la cadena sanitaria por lo que no podemos bajar las persianas”.

Por otra parte, el farmacéutico advirtió que la crisis económica está impactando en los tratamientos de algunas enfermedades: “Los afiliados de PAMI no tienen problema con medicamentos esenciales para las patologías crónicas. El problema lo tienen con los medicamentos que no los cubren al 100% como son, por ejemplo, los antibióticos para una pulmonía, una conjuntivitis o cremas para las varices; generalmente cuando ven la diferencia que tienen que pagar los dejan en el mostrador. Y eso no solo pasa con los jubilados, está pasando con la mayoría de los pacientes tengan o no obra social”.

En cuanto a la cobertura de IOMA a sus afiliados, Marcelo dijo: “Estaría bueno aclarar cómo es esa cobertura, porque los afiliados se enojan con nosotros cuando vienen a la farmacia. En los últimos años IOMA está cubriendo un monto fijo de los medicamentos que desde el último año lo actualiza cada seis meses, a diferencia de otras obras sociales que cubren un porcentaje de la medicación y producto de la inflación, los precios de los medicamentos aumentan todas las semanas, la cobertura queda desfazada”.

“Cuando las actualizaciones deberían ser mensuales y lo que es peor les hacen creer a sus afiliados que tienen una gran cobertura, cuando eso es una mentira. Eso si la cara y las broncas del paciente que ve que todos los meses paga más caro sus medicamentos no las tenemos que tragar nosotros”, finalizó el farmacéutico.