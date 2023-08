Los trágicos hechos que dejan al descubierto una importante deuda en Mendoza

Cuatro personas murieron en tres accidentes de tránsito que ocurrieron entre las últimas horas del sábado, la madrugada y la tarde del domingo. Los hechos, en Junín, Las Heras y Malargüe, dejaron un saldo fatal en otro fin de semana donde los incidentes viales son noticia en Mendoza. Se sumó otro este lunes en Las Heras, aunque sin fallecidos, pero con heridos graves. Semanas atrás, un hombre quedó gravemente herido en su visión tras un fuerte choque por parte de un conductor borracho. Los datos de los controles.

Desde que comenzó el año y hasta el recorte hecho en los últimos seis meses se conocieron algunos datos que difundió el Gobierno que dan un diagnóstico de lo sucedido en Mendoza al respecto. En total, desde enero hasta mitad de junio inclusive, la Policía Vial labró 47.621 multas y desarrolló solamente 7.559 controles de alcoholemia, donde se sancionó a 1.443 conductores por circular en estado de ebriedad.

Este medio pudo saber que en lo que va de este año 2023 ya hubo más fallecidos que en todo el 2022. Hasta julio se registran 78 muertos en accidentes viales y en 2022 hubo 73 en doce meses. A su vez en julio hubo 15 muertes igualando a febrero como dos de los meses en los que más víctimas se registraron. Abril, con 17 fallecidos, fue el que mayor número tuvo en lo que va del año.

Los números son sacados de la totalidad de controles que se realizan en toda la provincia, aunque una realidad que pudo evidenciar MDZ es que no en todos los sectores de Mendoza hay controles exhaustivos para evitar las tragedias de alcohol al volante. De hecho, ni siquiera en los lugares más concurridos o transitados del Gran Mendoza hay controles y operativos de seguridad. Se ven con frecuencia los oficiales de Tránsito durante las noches en la calle Paso de Luján, algunos que visitan la zona de los boliches, otros algunos lugares más céntricos, pero otras rutas como el Acceso Sur, Acceso Este y Corredor del Oeste no se ven oficiales desde que se levantaron algunas restricciones postpandemia. Ni hablar de las zonas más alejadas de la provincia, donde cada mes hay noticias trágicas y no hay cartas tomadas en el asunto.

Fuerte accidente durante el fin de semana. FOTO: Seguridad.

Desde el Gobierno, también, hacen mella en distintas campañas para concientizar sobre el alcohol al volante. Claro, la culpa no es totalmente de la falta de controles sino también de aquellos inconscientes que toman y luego provocan accidentes fatales o no, pero que dejan heridos de gravedad, que quizás circulaban con normalidad, pero que su vida no volverá a ser igual que antes. Sin embargo, no parece ser suficiente. Desde que se reglamentó a nivel nacional la "alcoholemia cero" (que Mendoza no implementó) no se han visto incrementados los controles de alcoholemia en la provincia, que fue una de las promesas realizadas a la hora de no acompañar la ley. Dicho sea de paso, ni siquiera en las jornadas federales que promueven controles en cada rincón del país se ve a las entidades nacionales controlando el tránsito.

Un recuento de lo ocurrido en los últimos días/semanas arroja lo siguiente: el sábado pasado en Junín se produjo un accidente y un hombre de 71 años murió horas más tarde en el hospital. Quien lo chocó iba con 1,20 gramos de alcohol en sangre. En segundo lugar, en Las Heras dos personas chocaron en solitario abordo de una moto y la investigación se encontraba en proceso para determinar la graduación alcohólica que tenía el conductor, quien falleció al igual que su acompañante.

El choque de este lunes en Las Heras.

Este lunes por la mañana en Olascoaga e Independencia de Las Heras otro conductor chocó contra un árbol, tenía 2,34 gramos de alcohol en sangre y su acompañante resultó herido.

Finalmente, un caso sin víctimas fatales pero que conmocionó de igual manera fue el caso de Aníbal Prudencio, quien tras un accidente en el Acceso Este el pasado domingo quedó gravemente herido en el Hospital Central. De hecho desde su entorno confirmaron que quedaría fuertemente afectada su visión. El conductor del vehículo que lo impactó arrojó un grado de alcoholemia que supera ampliamente el permitido (0,5): 1,8.