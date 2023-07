Los pasos que deben seguir los médicos que deciden trabajar en Chile

El sistema sanitario atraviesa un contexto complejo en Mendoza. Esta semana Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) decidió rechazar la última propuesta salarial que el Gobierno provincial presentó el lunes. Este último dictó conciliación obligatoria. El próximo encuentro entre ambas partes será el 17 de julio. A esta problemática se le suma la decisión de muchos médicos de trabajar en Chile, debido a que consideran que sus sueldos son insuficiente para vivir en nuestro país.

Los profesionales destacan que las guardias en Chile se pagan el doble y que obtienen mayor reconocimiento en cuanto a su profesión. Por esta razón, muchos deciden viajar hacia el país vecino, trabajar y volver. Este fenómeno no es reciente, pero ha tenido mayor notoriedad este último tiempo debido a la crisis sanitaria actual.

“Posiblemente yo me termine yendo del país. Soy un caso testigo, no me gustaría que se replique. Ha sido un proceso demasiado largo para mí. La situación se ha ido agravando. No solo por lo económico sino el reconocimiento profesional", destacó Pablo Nosal, pediatra y neonatólogo mendocino en MDZ Radio. El representa uno de los llamados "médicos taxi". Actualmente trabaja en Mendoza, Viña del Mar y Santiago. Cada 15 días viaja a trabajar hacia Chile.

“Al momento trabajó quince días y quince días. No me puedo ir completamente hasta que no organice mi vida en Chile. Los días que vengo a Mendoza, trabajo poco. La falta de profesionales es muy importante, por eso he mantenido el trabajo acá en Argentina, en la Clínica Santa Clara", relató.

Los pasos a seguir

En Argentina existe un convenio bilateral con el país vecino, que permite la homologación de títulos que son de interés para Chile, los mismos son expedidos por universidades avaladas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. En su mayoría, pertenecen a las carrera de Odontología y Medicina. Según detalló Nosal, dicho trámite te habilita a trabajar como médico cirujano en Chile, pero no para "que se te reconozca económicamente por una especialidad".

Muchos médicos deciden emigrar debido a la gran diferencia que perciben por las consultas realizadas

Para poder ejercer una especialidad se debe rendir un examen teórico y práctico a través de la Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas. Una vez aprobado, se puede ejercer la especialidad en el vecino país.

Otra opción que tienen dichos profesionales para validar la carrera, es a través de un examen llamado EUNACOM (Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina) que fue incorporado en agosto de 2009 en Chile. Según comentó el profesional, el mismo es "bastante complicado y largo". Para inscribirse, se debe entregar una serie de documentos (documento oficial de identidad, foto de identificación, título y formulario de inscripción) y su costo de inscripción es de 262.000 pesos chilenos.

La diferencia económica

Las guardias se están pagando en Chile entre 4 o 6 veces el valor de una guardia en Mendoza. Hay sectores donde se pagan mucho más. "La guardia de neonatología, es una guardia de urgencia, es una actividad hospitalaria. Cobro en pesos chilenos, pero es una moneda que guarda valor, es estable y fuerte", sostuvo Nosal.

“El costo de vida en Chile es bastante más caro. Como cabezas de familia en ese país se puede vivir muy bien. El examen que rendí extra, me generó un 30% de aumento del salario. Si uno quiere trabajar en Santiago tiene que rendir si o sí la especialidad. Si no tuviera ese porcentaje, se podría vivir bien igual. Se trabaja bastante igual, pero la valoración del profesional es distinta”, agregó.

Con respecto a la situación actual sanitaria de nuestro país Nosal advirtió: “En algunos hospitales en Argentina se vive un ambiente viciado, por la falta de motivación y posibilidad de crecer. La salud en general puede ser un ambiente complicado. Se convierte en una familia, por la cantidad de horas que pasas, pero no la elegís. Creo que las responsabilidades son compartidas, tanto del Gobierno nacional como el provincial. Este último ha sido muy duro con los profesionales de la salud. Yo puedo hablar de lo que conozco y vivo", cerró.