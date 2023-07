Por este motivo no te llegó la alerta de terremotos de Google

El miércoles por la noche se sintió un fuerte temblor en Mendoza. Fue de 4.6 en la escala Richter y el epicentro fue en el noreste de la provincia. Además del movimiento telúrico, varios ciudadanos quedaron sorprendidos cuando recibieron una alerta sobre el movimiento con detalles preliminares.

Esta alerta forma parte de una nueva función de Google, no obstante, muchos mendocinos no la recibieron. Existen tres motivos posibles por los que no llegó a tu celular la alerta de terremotos.

Una de las notificaciones que recibieron miles de mendocinos

Foto: Captura de pantalla

Exclusividad para Android

Sin ubicación no hay alertas

Muchos usuarios, conscientes de su privacidad, optan por desactivar la función de ubicación en sus dispositivos. Esto puede afectar la capacidad de Google para determinar la ubicación exacta de un usuario en caso de un terremoto. Sin información de ubicación precisa, el sistema no puede enviar alertas específicas a las áreas afectadas.

Falta de activación

Aunque algunos usuarios posean dispositivos Android y tengan la función de ubicación activada, aún pueden no recibir las alertas de terremotos si no han habilitado explícitamente esta opción.

Para activarla de forma manual deben realizar los siguientes pasos:

Abre la aplicación "Configuración" en tu dispositivo móvil. Desplázate hacia abajo o busca la opción "Seguridad y Emergencia". Activa la sección de "Alerta de Terremotos".

Una vez completados estos pasos, tu teléfono estará configurado para recibir las alertas sísmicas y estarás preparado para recibir notificaciones en caso de un posible terremoto.

¿Celulares o mini sismómetros?

Esta función utiliza los acelerómetros que existen en más de 3 mil millones de dispositivos Android en el mundo para detectar la vibración y la velocidad de los movimientos de un sismo, y así alertar a los usuarios en las áreas cercanas. De esta forma, convierte a los teléfonos Android en una red de mini sismómetros que envían dos tipos de notificaciones para temblores de una magnitud 4.5 o superior.

Para que los teléfonos logren detectar los sismos u terremotos, deben estar en una superficie plana, estar conectados a un tomacorrientes y conectados a internet.

Las alertas de atención en terremotos están diseñadas para advertir sobre temblores ligeros (intensidad III o IV en la escala IMM) y proporcionar información sobre la magnitud y ubicación del temblor. Estas alertas utilizan la configuración actual de volumen y vibración del teléfono, y respetan la configuración de "No molestar" si está activada.

Por otro lado, las alertas de acción son emitidas cuando se prevé que los usuarios de Android puedan experimentar una intensidad de sacudida del suelo de grado V o superior en la escala IMM. Estas alertas muestran instrucciones en pantalla completa y emiten un sonido fuerte en el teléfono.