Terremoto de magnitud 7,3 sacude un grupo de islas: posible alerta de tsunami
Un potente terremoto de magnitud 7,3 sacude Vanuatu, un país insular en el Anillo de Fuego del Pacífico. Se estudia si habrá alerta de tsunami o no.
Un terremoto de magnitud 7,3 sacudió este lunes Vanuatu, país del Pacífico Sur, sin que por el momento las autoridades hayan emitido alerta de tsunami ni informado de víctimas o daños materiales significativos.
El terremoto se registró a las 19:44 hora local (08:44 GMT) unos 35 kilómetros al noreste de Luganville, la segunda mayor ciudad de la nación insular, y tuvo su epicentro a una profundidad de 115 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo.
El temblor se produjo 286,9 km al norte-noroeste de Port Vila, la capital vanuatuense, de acuerdo con el USGS, cuyos datos preliminares estiman que existe "una baja probabilidad de víctimas y daños".
Asimismo, el organismo calcula que los deslizamientos de tierra provocados por este terremoto serán limitados en número y extensión y el número de personas que habitan cerca de zonas que podrían haber sufrido corrimientos es bajo.
El terremoto y la alerta de tsunami
Las autoridades locales no han emitido por el momento alerta de tsunami ni han informado sobre víctimas o daños materiales.
Vanuatu, un país insular compuesto por más de 80 islas, se asienta en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las áreas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, donde son frecuentes los terremotos de moderada y fuerte magnitud.
En diciembre de 2024, más de una decena de personas fallecieron y 200 resultaron heridas por un sismo de magnitud 7,4 que afectó sobre todo a Port Vila, con un epicentro próximo a la ciudad (30 km al oeste). Efe