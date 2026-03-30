Terremoto de magnitud 7,3 sacude un grupo de islas: posible alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7,3 sacudió este lunes Vanuatu , país del Pacífico Sur, sin que por el momento las autoridades hayan emitido alerta de tsunami ni informado de víctimas o daños materiales significativos.

El terremoto se registró a las 19:44 hora local (08:44 GMT) unos 35 kilómetros al noreste de Luganville, la segunda mayor ciudad de la nación insular, y tuvo su epicentro a una profundidad de 115 kilómetros , según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo.

El temblor se produjo 286,9 km al norte-noroeste de Port Vila, la capital vanuatuense, de acuerdo con el USGS, cuyos datos preliminares estiman que existe "una baja probabilidad de víctimas y daños".

Asimismo, el organismo calcula que los deslizamientos de tierra provocados por este terremoto serán limitados en número y extensión y el número de personas que habitan cerca de zonas que podrían haber sufrido corrimientos es bajo.

Las autoridades locales no han emitido por el momento alerta de tsunami ni han informado sobre víctimas o daños materiales.

Vanuatu terremoto efe El terremoto en Vanuatu sigue una tradición sísmica marcada en la región. Foto Efe EFE

Vanuatu, un país insular compuesto por más de 80 islas, se asienta en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las áreas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, donde son frecuentes los terremotos de moderada y fuerte magnitud.

En diciembre de 2024, más de una decena de personas fallecieron y 200 resultaron heridas por un sismo de magnitud 7,4 que afectó sobre todo a Port Vila, con un epicentro próximo a la ciudad (30 km al oeste). Efe