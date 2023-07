Las facilidades y ventajas para emigrar a un destino top en el mundo

La ola migratoria en Argentina es cada vez mayor. En este último tiempo, muchos jóvenes han decidido dar el paso y abandonar el país; mientras que otros se encuentran expectantes y en plena planificación para poder hacerlo en el corto o mediano plazo.

Uno de los argumentos para tomar la decisión de emigrar es la crisis económica que atraviesa Argentina, en donde la inflación y la pérdida del poder adquisitivo son una constante, en un país donde el peso se devalúa cada día más.

En ese contexto, uno de los destinos más elegidos por los argentinos, es España: un país con una moneda fuerte, en donde se habla el mismo idioma y en el que la cultura es muy similar a la de nuestra tierra; aunque no son pocos los casos de gente que decide ir por países como Canadá, Estados Unidos, Australia, entre otros.

España es uno de los sitios más elegidos por los argentinos que deciden emigrar; aunque también aparecen otras opciones en el abanico de posibilidades.

Lo cierto es que hay una nación que no suele estar puesta sobre la mesa a la hora de hablar sobre sitios ideales para emigrar, pero que en el momento de poner pros y contras en la balanza, puede seducir a cualquiera.

El país del que hablamos es Emiratos Árabes Unidos, un lugar muy mirado de reojo debido a rumores que se han generado sobre temáticas como el derecho de las mujeres y la penalización o no del alcohol.

El tiktoker Gonzalo Fernández, mejor conocido en la plataforma como @viajerosecrets, desmitificó en un video ese tipo de comentarios sobre Emiratos Árabes Unidos; y además, reveló cuáles son las ventajas de vivir en este extravagante país.

En primer lugar, el influencer explicó que con el solo hecho de entrar a Emiratos Árabes Unidos como turista, ya es posible comenzar a trabajar, situación que no ocurre en muchos otros sitios del mundo: “Podés llegar a conseguir trabajo hasta antes de llegar al país”, aseguró. En esa sintonía, comentó que todo aquel que desee desempeñarse en una actividad laboral, se puede tramitar la visa de trabajo y residencia sin ningún tipo de inconvenientes.

Por otro lado, el creador de contenidos destacó que tiene sueldos más altos que varios países de Europa, y que los costos de vida son considerablemente más bajos que varias ciudades del viejo continente, como por ejemplo, Londres.

Emiratos Árabes Unidos es uno de los países más exóticos del planeta.

En cuanto a la inseguridad que pueden sufrir las mujeres, Fernández aseveró que esa afirmación es totalmente un mito, ya que conoce varias viajeras que están en ese país, y que no han tenido ningún tipo de problemas.

Sin embargo, si es cierto que tienen reglas y costumbres diferentes, como por ejemplo, las penalizaciones que consisten en no beber alcohol en la calle y no realizar demostraciones de afecto en la vía pública; y por lo tanto, es probable que la adaptación no sea sencilla, pensando en un aspecto negativo que puede tener irse a vivir a Emiratos Árabes Unidos.

Es normal entre los jóvenes escuchar charlas acerca de lugares ideales para emigrar. Las respuestas que se emiten son de acuerdo a los intereses de cada uno. Claro, sobre gustos no hay nada escrito, y Emiratos Árabes Unidos, con la cantidad de bondades que ofrece, se suma como una opción potable, si es que se piensa en emigrar de Argentina.