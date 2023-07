Por qué Tiktok se convirtió en el territorio donde los candidatos disputan las elecciones

Los precandidatos a presidentes pelean por un lugar. En las urnas, en el Gobierno...y en Tiktok. La red social china se convirtió en la vedette de las elecciones nacionales y lejos de ser La Matanza, Santa Fe, Córdoba, Mendoza o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los epicentros de las batallas entre populistas, conservadores y liberales, ahora la verdadera guerra por el triunfo está en la plataforma de los desafíos y virales. La que usan los centennialls.

Entre las figuras más fuertes que buscan la presidencia de la Nación están Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio), Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza). Tienen poco en común y muchas diferencias, pero hay un punto que es transversal a los cuatro espacios: su deseo y esfuerzo por captar el voto joven. La razón es obvia: votan y son muchos.

Según datos del Ministerio del Interior, "los electores y electoras de 18 a 29 años son un total de 8.337.914 y representan el 24,29% del padrón" y "el 36% de jóvenes del padrón nacional se concentra en la provincia de Buenos Aires, siendo un total de 3.039.904, seguida por las provincias de Córdoba (8%), Santa Fe (8%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5%)".

Además, según un informe de Digital Report 2023, Tiktok es la quinta plataforma más popular en el país. El 53,5% de los usuarios de internet la consumen. Los más activos son los centennials o Generación Z, es decir, los que tienen entre 18 y 24 años, y los millennials, de entre 25 y 40. Los primeros representan el 69% de los usuarios diarios de redes sociales, mientras que los segundos, el 71%.

Javier Milei abrió fuego en redes sociales. Foto: Archivo MDZ

Tres Generación X y una Boomer enredados entre "swifties", parciales y challenges

La Generación X está integrada por aquellos que nacieron entre 1965 y 1981, mientras que los boomers son los de entre 1946 y 1964. Al primer grupo corresponden Sergio Massa (51), Javier Milei (52) y Horacio Rodríguez Larreta (57) mientras que al segundo, Patricia Bullrich (67). Excepto el liberal, Milei, que ocupó su primer cargo político en 2021 y que siempre se dedicó al sector privado, los otros precandidatos acreditan más de 30 años de militancia política.

A los 17 años, en 1973, Patricia Bullrich ya era militante de la JP. Luego participó de la caravana a Ezeiza para recibir a Juan Domingo Perón. Estuvo exiliada en Brasil y España durante la dictadura, fue diputada por el PJ, en 1993, Secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, en 1999; ministra de Trabajo y de Desarrollo Social, en 2001; candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad, en 2003; y ministra de Seguridad en 2015, pero hoy crea contenido para Tiktok en el que le da consejos a los jóvenes para que terminen sus carreras, rindan exámenes y consigan empleos. Se divierte y hace chistes sobre sus hobbies a la vez que comparte momentos, por ejemplo, disfrutando un show de Tini Stoessel.

Sergio Massa tenía poco más de 20 cuando empezó a militar en la Ucede, en los 90s, luego fue asesor de Ramón “Palito” Ortega (entre 1998 y 1999, cuando fue secretario de Desarrollo Social de la Nación) hasta que llegó a una banca como diputado provincial por la Primera Sección Electoral, en 1999. Ya en 2001 asumió como director de Anses; en 2005 fue electo diputado nacional, pero no asumió y en 2007 alcanzó la intendencia de Tigre hasta 2019 que ocupó una banca como diputado nacional. Hoy es ministro de Hacienda de la Nación y, aunque le esquiva con cuenta personal a Tiktok, poco tiempo atrás se hizo viral con la "Massa Session", una versión de sus principales medidas económicas -que consideran positivas desde su círculo- que parodia a los ciclos del productor Bizarrap. El contenido fue compartido por la cuenta del Frente Renovador y se convirtió en un éxito entre los usuarios. Además, se puede ver al ministro participar de mucho contenido de otros políticos y candidatos como Wado de Pedro o Axel Kicillof. O sea, Massa mira a Tiktok de afuera, pero no le disgusta. Juega y se divierte.

Horacio Rodríguez Larreta también empezó su militancia en los 90's. Fue gerente general de la Anses en 1995, Subsecretario de Políticas Sociales en 1998, interventor del PAMI en el 2000; titular de la DGI en el 2001; jefe de Gabinete de la Ciudad, en 2007 y 2011; candidato a vicejefe del Gobierno de Macri, en 2003; y actualmente es jefe de Gobierno Porteño, pero por la presidencia deja todo en la red social china. Es, sin dudas, uno de los más activos. Sube videos en serio y otros en broma, hace referencias a caricaturas de su época como Los Autos Locos y Tom y Jerry aunque los chicos de menos de 25 no sepan quiénes son esos personajes. También se reconoce fanático de Taylor Swift y hasta cocina chocotorta.

El más inexperto, Javier Milei, el que llegó a la política en 2021, cuando se candidateó como diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desde donde comenzó a impulsar su carrera a la presidencia, es, al final, el que más terreno ganado tiene en la virtualidad. Con más de un millón y medio de seguidores (frente a los 516 mil de Rodríguez Larreta y a los 216 mil de Patricia Bullrich) es asertivo en su estrategia de comunicación digital. Lo que sube es un éxito. Lo dicen las visualizaciones y la interacción que toca cifras millonarias.

"Necesitás un Tiktok"

Los primeros en decir esta frase fueron los miembros de un grupo de jóvenes libertarios que seguían a Javier Milei de la televisión. Miraban las participaciones del economista en televisión abierta a través de Youtube, luego compartían ese contenido en redes sociales. Comenzaron a detectar que era un éxito, lo contactaron y le dijeron "necesitás una cuenta de Tiktok, no puede ser que no tengas". Milei accedió, la armaron y revolucionó las plataformas. Luego vinieron los históricos armadores y asesores de la competencia a decir lo mismo y a repetir la fórmula. Así es como todos los políticos hoy acampan en la virtualidad y disputan también ahí sus votos. Pero, ojo, si los seguidores fuesen un resultado, la elección ya estaría resuelta. Sin embargo, no funciona así y, probablemente, haya sorpresas.