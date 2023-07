Hartos de no conseguir canchita de fútbol, crearon una app y planean ganar millones

Siempre la misma escena. Organizaban un partido, arengaban por grupos de Whatsapp, reunían al equipo, pero a la hora de jugar no conseguían cancha. Sebastián Vekselman y Gastón Paz son los protagonistas de esta historia. Sin conocerse la vida los reunió en un proyecto que cobró forma de startup y, piensan, será un negocio millonario.

El primero es marplatense y el segundo, tucumano. Se juntaron para desarrollar Alquilá tu cancha y consideran a la idea un éxito. La aplicación permite ver la disponibilidad de las canchas de fútbol, padel, tenis, básquet, golf, entre muchísimos otros deportes y reservarlas de forma online. Invirtieron $500.000, pero para este año planean facturar más de $100 millones.

“En 2014 estaba cursando último año de la carrera de ingeniería industrial y mientras estaba en clase quería reservar una cancha de padel. No podía creer que la única manera de hacerlo era llamando a cada club. En ese momento supe que había que hacer algo. Encontrar una plataforma, una aplicación, algo que agilizará el proceso”, contó Sebastián Vekselman, fundador y CEO de Alquila tu cancha sobre cómo surgió la idea.

Aunque tenía muchas ganas de llevar a cabo su proyecto Vekselman decidió pausarlo hasta terminar su carrera. En cuanto obtuvo su título, en 2016, no dudó en darle impulso a su proyecto y un año más tarde, en 2017, se cruzó con Gastón Paz, su socio.

“Hacia fines de 2015 estaba cursando la carrera de contador. Tenía una materia optativa que era Sistemas de Información 2 y durante la cursada veíamos muchas startups y herramientas digitales. Y me pasó algo parecido a lo que vivió Sebastián. Jugaba seguido al fútbol y un día me tocó organizar el partido y reservar la cancha. Me pareció sumamente engorroso hacerlo. Lo hablé con mi profesor y le dije que quería desarrollar una aplicación para poder hacer las reservar de forma online. Me dijo que era una buena idea y ese mismo año contratamos un estudio de programación para desarrollar la primera versión del proyecto que llamé ‘Tu cancha’”, recordó Paz.

El staff de trabajo de Alquilá Tu Cancha. Foto: Prensa Alquilá Tu Cancha

La competencia, una oportunidad

“Desde 2016 lo que hice fue llamar a todos mis competidores. Me presentaba, les decía que era de Mar del Plata y les contaba lo que estaba haciendo y cuánto facturaba. Luego les preguntaba a ellos a qué se dedicaban, cuánto facturaban, cómo les iba. Uno de ellos era Gastón. Recuerdo que en nuestra primera videollamada tuvimos muy buena onda”, relató Vekselman sobre cómo se conoció con su socio.

En 2019 ellos empezaron a hablar más seguido. Después, se encontraron presencialmente en Buenos Aires para trabajar juntos. “Un día me llama Sebastián y me propone unirnos. Así fue como llamamos a todos los complejos de Buenos Aires y logramos que se sumaran a nuestro proyecto. Finalmente, en julio 2021 terminamos de concretar la fusión, dimos de baja ‘Tu cancha’ y sumamos todo en Alquila tu cancha”, recordó Paz.

Hoy Alquila tu cancha tiene importantes inversores, entre los que se encuentra el tenista y deportista de elite Pico Mónaco, el fondo de LATAM más grande de inversión “500 Latam”, el gobierno de chile y el programa StartUp Chile . Además, cuenta con presencia en Argentina, Perú, Chile, Uruguay, Panamá, México y Estados Unidos; y está en más de 70 ciudades. Tiene más de 200.000 usuarios registrados; más de 350 clubes en el sistema; y se realizaron por esta plataforma más de 40.000 reservas sólo en enero.

La empresa planea ahora sumar otras funciones para que los deportistas puedan, a través de su plataforma, buscar contrincantes, sumarse a partidos, anotarse en torneos, tomar clases y realizar compras. “Los nuevos modelos de ingresos de Alquila tu cancha serán cobrador a través de una tasa de servicio por el uso de la plataforma, partidos, torneos y clases, sponsorship y acuerdos comerciales”, adelantó Vekselman.