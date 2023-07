Guía Michelin: desde Mendoza aseguran que haber sido elegidos es "como ganar un mundial"

Por primera vez, Argentina desde ahora será parte de la Guía Michelin, creada en 1900. La noticia revolucionó a varios sectores, principalmente al turístico y gastronómico. Solamente dos lugares en el país fueron seleccionados para ser evaluados por la prestigiosa Guía Michelin: Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires. El anuncio fue hecho este martes por la mañana y en la provincia celebraron el prestigioso reconocimiento gastronómico aguardando por conocer en noviembre a los coronados con una, dos o tres estrellas Michelin en Mendoza.

"Para Mendoza es sumamente importante esto porque ha respondido la provincia a los estándares internacionales de excelencia gastronómica que nos permiten ser evaluados por esta importante guía para que si logramos las estrellas podamos ser incluídos, con algunos restaurantes mendocinos, en la próxima edición de Michelin. Estamos en un escenario internacional o mundial. Esto es como ganar un mundial", dijo Nora Vicario, ministra de Turismo de Mendoza, ante los medios este miércoles por la mañana.

"Significa para la provincia un gran protagonismo que sin dudas va a traer más trabajo, que es lo más importante de todo esto. Nos han informado que hace varios meses viene estando monitoreada. La evaluación se basa en que hay inspectores de Michelin, que están ocultos, ya vienen recorriendo la provincia hace varios meses. Esto sigue de forma secreta y en noviembre sabremos los resultados en Buenos Aires. Nos llena de orgullo a todos los que estamos en la industria, estamos en el escenario mundial", agregó Vicario en conferencia de prensa.

La ministra de Turismo junto a Matías Lammens, el ministro nacional. FOTO: Gobierno.

Y sostuvo: "Es un reconocimiento a la oferta gastronómica creativa, consolidada, al talento mendocino. Se evalúan los productos, la personalidad del chef, los platos. Se trata de una excelencia total. Una estrella Michelin tiene el mismo valor que en cualquier parte del mundo, es prestigio para Mendoza. Estoy segura que vamos a lograr una, dos o tres estrellas. Sin dudas que el primer impacto será la generación de empleo y la atracción de turismo".

Sobre las vacaciones de invierno, la funcionaria de Suarez analizó: "Tenemos un movimiento turísitico excelente durante todo el mes de julio. Desde que inició este mes arrancamos con eventos deportivos de relevancia. Se ha fortalecido el destino con este movimiento. Vamos a estar sobre los 350.000 turistas para la provincia".

Y aclaró sobre algunas quejas de operadores turísticos de alta montaña quienes hace tiempo exigen un mejor plan respecto del movimiento del turismo pese a las aperturas o cierres del Paso Cristo Redentor. "Trabajamos para mejorar la promoción turística, para que siempre el turismo tenga mejor recepción. Si pretendemos ser un destino internacional, la infraestructura tiene que ir al ritmo de los requerimientos, trabajamos día a día. Respecto de la nieve, hicimos promoción con todos los centros operativos de nieve, no trabajamos con Penitentes que no está operativo, ya que está con un plan de contingencia turística ya que es un paso obligado de alta montaña. No fue parte de nuestra promoción turística de Mendoza", contó finalmente Vicario.

La evaluación de los candidatos Michelin

Los inspectores de la empresa se centran únicamente en la calidad de la comida que avalúan conjuntamente, integralmente, en función de cinco criterios universales.

Estos criterios son: