El espectáculo que evalúa irse de Mendoza luego de perder parte de su estructura por el Zonda

Mendoza cuenta con uno de los fenómenos climáticos más complejos del país: el viento Zonda. Estas ráfagas de aire caliente sacuden la provincia cada vez que aparecen, obstaculizando las actividades de la población y ocasionando tragedias.

El viernes pasado no fue la excepción, ya que las secuelas del Zonda que se desató ese día perjudicaron a varios rubros de Mendoza, entre ellos, el Circo Atlas, que se encuentra en territorio mendocino desde principios de año.

El Circo Atlas se vio obligado a parar este fin de semana por las consecuencias que dejó el Zonda. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Actualmente, el espectáculo está ubicado frente al hipermercado ChangoMâs que se encuentra por el Acceso Sur, aunque no se sabe por cuanto tiempo, ya que el circo perdió la lona que cubría el predio donde se llevaban a cabo los shows, y a pesar de que los daños no fueron mayores, no están seguros de seguir actuando en Mendoza.

MDZ dialogó con Alejandra Montes de Oca, encargada del Circo, quién explicó lo siguiente: “Estamos recapitulando, viendo qué solución le podemos dar. En breve viene un camión de Córdoba con otro juego de estructuras, igual al que teníamos, y bueno; nos encontramos preparando y solucionando cuestiones para poder arrancar lo antes posible de nuevo con nuestras actividades. Lo único que queremos es seguir dando alegría a la gente”, señaló.

Alejandra Montes de Oca se mostró preocupada por los destrozos que sufrió el circo. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Montes de Oca se lamentó por el efecto que produjo el viento, ya que según asegura, fueron las últimas ráfagas de viento las que causaron daño en el circo, y si bien habían sufrido alguna que otra lluvia o inundación, nunca atravesaron una contingencia climática de las características del Zonda.

La encargada comentó que en el circo trabajan 15 personas entre artistas y asistentes, y que este mediodía definirán los destinos del Circo Atlas: “Después de este mediodía, vamos a saber si volvemos o retomamos actividades. Por lo pronto, una vez que esté todo en condiciones, eso sería lo ideal, hacerlo acá en Mendoza para no tener que viajar a Buenos Aires y volver a montar todo, ya que gran parte de las cosas están instaladas acá”, sentenció.

Finalmente, Alejandra aprovechó para agradecerles a los espectadores y ciudadanos que preguntan como están y que necesitan: “La verdad es que nos dan mucho ánimo. Sabemos que nos están acompañando y que esperan que el circo vuelva a abrir sus puertas”, cerró.