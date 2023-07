Mendoza avanza hacia la autonomía en trasplantes de médula

Afortunadamente, a fines de 2022 el Gobierno de Mendoza saldó una deuda histórica al inaugurar un Centro de Trasplantes, ubicado en el Hospital Central, pero que (por el momento) aún no puede evitar que mendocinos deban viajar a las provincias nombradas a recibir el tratamiento que necesitan.

Cecilia Quiroga, directora del Incaimen, habló con MDZ sobre lo que necesita este centro para evitar que mendocinos abandonen la provincia para tratarse.

En este centro se realizan trasplantes autólogos, es decir que se hace con "la propia médula del paciente enfermo, que tiene una enfermedad pero que no tiene su médula afecta". En este año, el centro ya realizó cuatro de estos trasplantes. "Los pacientes que necesitan un trasplante con un familiar con una persona que no es familiar, un trasplante no relacionado de médula ósea hasta ahora los mendocinos todavía deben viajar a Buenos Aires o Córdoba que es donde están los dos los mayor la mayor cantidad de centros de trasplante para ese tipo de de enfermedades", explicó.

Una habitación del Centro de Trasplante de Mendoza

Foto: Gobierno de Mendoza

La habilitación de los centros de trasplantes, incluidos los de médula ósea, se rige por las resoluciones del INCUCAI en colaboración con el Consejo Federal de Trasplante (COFETRA), del cual Quiroga forma parte como directora del INCUCAI de Mendoza. En el caso específico de los trasplantes de médula ósea, existen cuatro tipos: el autólogo, el alogeneico, el idéntico o aproidéntico, y el no relacionado.

Quiroga explicó que "actualmente, el centro de trasplantes de Mendoza está habilitado para realizar trasplantes autólogos, que son los más comunes. Este tipo de trasplante implica que una persona que padece una enfermedad de la sangre, pero no de la médula ósea, puede someterse a un trasplante utilizando su propia médula sana". No obstante, para llevar a cabo trasplantes alogeneicos, idénticos o aproidénticos, así como trasplantes no relacionados, Quiroga explicó que los centros deben "cumplir con una serie de requisitos y realizar una determinada cantidad de trasplantes de diferentes tipos".

"El equipo médico del Hospital Central de Mendoza está en proceso de capacitación y formación. Es común que los centros de trasplantes vayan progresando gradualmente, comenzando con los tipos de trasplantes que requieren menos preparación y avanzando hacia los más complejos", agregó Quiroga.

Para obtener la habilitación de trasplantes no relacionados, se requiere que un centro capacitado haya realizado una cierta cantidad de estos procedimientos, como por ejemplo, veinte trasplantes no relacionados.

"Haber avanzado en el autotransplante es un paso muy importante porque le da digamos experiencia a los médicos del equipo y ya los pone digamos en la responsabilidad de seguir avanzando en su conocimiento y en su expertis para poder realizar otro tipo de trasplante que son mucho más complejos", agregó.

Ayudar y donar

La directora del Incaimen de Mendoza también destacó la importancia de ser donantes voluntarios de células hematopoyéticas, es decir, de médula ósea. Según sus palabras, "es posible convertirse en donantes voluntarios de médula ósea al acudir a un centro de hemoterapia estatal, un centro regional o cualquier centro de hemoterapia de los hospitales, donde se informa del deseo de ser donante. Esto implica una extracción de sangre y un estudio genético para ser incluidos en una base de datos. Argentina forma parte de la red mundial de donantes de médula ósea, lo que significa que el 25% de nuestros familiares, es decir, uno de cada cuatro, puede ser compatible para donar médula".

La directora enfatizó que esto tiene una gran importancia, ya que si uno se enferma, es más probable que no haya un familiar compatible en la familia y se deba recurrir a la red mundial. Por esta razón, es fundamental sumar voluntades y apoyar el desarrollo de un centro de trasplante completo en Mendoza.