En plenas vacaciones, miles de personas visitan la Exposición Rural

Comenzó la Exposición Rural en la Ciudad de Buenos Aires con miles de personas que se acercaron hasta el predio de la Sociedad Rural Argentina en el barrio de Palermo. Con el espectáculo central en la pista y el cronograma lleno de concursos ecuestres, abrió una de las principales atracciones de las vacaciones de invierno.

El evento congrega, además de los principales referentes del sector agropecuario, a muchos que se acercan a tener -aunque sea mínimo- un contacto con el campo en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires. La mayor parte se acercó temprano para disfrutar la mañana sin tanta gente, fenómeno que fue mutando hacia el mediodía, cuando empezó a llegar un gran caudal de visitantes.

Además de la pista principal, con sus exhibiciones de animales, los corrales también son una gran atracción. En torno a ellos, principalmente, se vuelcan los más chicos que buscan ver a las vacas, ovejas, caballos, cabras y demás animales que son grandes protagonistas de la Exposición Rural.

Mirá el video de la Exposición Rural

No faltaron las parrillas y distintos stands de comida para almorzar mientras se continúa disfrutando de las actividades y exhibiciones. Los precios, igual, no están al alcance de cualquier bolsillo, más si se tiene en cuenta que un choripán cuesta $1.900, una empanada $700 y una gaseosa de litro $1.000. Las mejores opciones son las promociones, pero tampoco con precios módicos: un choripán con un vaso de gaseosa o vino cuesta $2.200, mientras que por $2.000 cualquiera podía llevarse dos empanadas y un vaso de bebida. También estaban presentes los clásicos stands de quesos, fiambres y embutidos, que no tardaron en llenarse de clientes.

Corderos, terneros, lechones y caballos falabella dieron una cuota de ternura que atrajo a grandes y chicos.

Foto: Alí Danna/MDZ

Otro punto que llamó la atención es la escasez, en comparación a otros años, de grandes stands de empresas relacionadas al sector agropecuario, mas allá de las grandes empresas fabricantes de maquinaria agrícola y automores. Fuera de los pabellones y la pista principal, los stands de cada provincia tomaron fuerte protagonismo.

El folclore no faltó y muchos asistentes se dispusieron a bailar en medio de la Exposición Rural.

Foto: Alí Danna/MDZ

Allí cada provincia expuso sus principales productos regionales y su cultura. Ejemplo de eso fue el caso de Santiago del Estero, que cercano al mediodía recibía a los visitantes con chacareras y muchos de los concurrentes no dudaron en prestarse a bailar en medio de la gente.

El reclamo de los veganos frente a La Rural

Aún queda en la memoria colectiva la "invasión" de 2019 de grupos contra el consumo de carne en plena exhibición en la pista principal, la cual no tuvo una respuesta muy simpática de los trabajadores del sector. A fuerza de fustazos y con caballos, terminaron expulsando a los manifestantes del lugar y la Exposición Rural continuó sin problema.

Entre las exhibiciones ecuestres de distintos regimientos, Granaderos a Caballo tuvo su momento de esplendor y las tribunas se llenaron para ver su presentación.

Foto: Alí Danna/MDZ

En la puerta de La Rural, este año, una manifestación unipersonal tenía a un joven que reclamaba por una dieta vegana. Al mismo tiempo repartía volantes con premisas que, aunque fácilmente refutables, las pronunciaba con fervor ardiente. Entre ellas, se destaca el discurso que reza que la mayoría de las tierras productivas se usa para la producción ganadera y esto tendría responsabilidad directa con la pérdida de humedales, bosques y selvas. Los animales son una de las principales atracciones de la Exposición Rural.

Foto: Alí Danna/MDZ

Al mismo tiempo, remarcó en su diatriba que "el consumo de carnes, lácteos, huevos y derivados daña las arterias, provoca hipertensión, cálculos en vesícula y riñón, infarto, accidentes cerebro vascular, aumenta la probabilidad de diabetes 2, osteoporosis, cáncer y enfermedades autoinmunes". Además comparó a las mascotas con el ganado, planteando: "Los demás animales tienen la capacidad de sentir ¿Por qué matarlos para comerlos si no son indispensables para nuestra salud".