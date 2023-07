Es argentina, será maestra mayor de obra y está entre los 50 mejores estudiantes del mundo

La postulación de Victoria Rojas (17) fue una más entre las 3.851 que se presentaron a la tercera edición del Global Student Prize que entregan Chegg.org y Fundación Varkey. Participaron estudiantes de 122 países y la misionera, que cursa 5° año en el Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen n°0418 del que egresará con un título de maestra Mayor de Obras, fue seleccionada entre los 50 mejores a nivel global.

El premio busca reconocer a aquellos estudiantes mayores de 16 años que estén llevando a cabo proyectos de impacto en la sociedad y en sus compañeros. Victoria podría haber calificado por muchas razones ya que desde los 9 años emprende proyectos que buscan dejar huella. Todavía estaba en la primaria cuando lanzó, junto con una amiga, su primer proyecto social: GuVic. El objetivo era crear cuentos para niños a fin de promover la lectura y los valores.

Victoria en la Biblioteca pública de las Misiones en Posadas

Poco después, en la Escuela de robótica, diseñó una almohada con funciones para mejorar la calidad del sueño. Y más tarde llevó adelante el proyecto "El mundo en una gota" para investigar los ríos locales en el marco del programa de ciencias Infinito por descubrir. “Iba a la costanera y a las lagunas y luego me llevaba las muestras para analizar con microscopio. Quería saber todo, incluso llevé la saliva de mi perrito Washington”, recuerda Victoria, amante de la pintura.

Curiosa por naturaleza, Victoria tuvo que aprender a superar su timidez Para lograrlo, tomó clases de teatro que le permitieron desarrollar una mayor expresividad. Convencidos de que la creatividad es un valor esencial, sus padres -ambos docentes- siempre la estimularon a leer y recién le permitieron usar teléfono celular cuando cumplió 13 años. "Lo importante es que ella desarrollara su creatividad y encontrara la manera de hacer el bien con los demás", dice Claudia, su mamá.

En un repaso de su vida, Victoria reconoce que sus profesores también fueron importantes. "Me dijeron que no me rindiera y me acompañaron en los momentos difíciles", asegura y acota: "Tener la oportunidad de recibir educación es fundamental para construir una sociedad más justa".

Motivada por sus padres, Victoria descubrió desde pequeña su amor por la lectura

Participó en Jóvenes embajadores 2022, un programa de liderazgo organizado por la Embajada de Estados Unidos. Luego de viajar durante tres semanas por el país norteamericano creó Innovaty, que se presenta como una "red de jóvenes gestores de cambios". La propuesta es innovar y hacerlo en comunidad -por eso incorporó al nombre la palabra "aty" que en guaraní significa equipo-.

"Hay muchos chicos que quieren mejorar su entorno y no saben bien cómo", dice Victoria y explica en qué consiste el proyecto que busca disminuir la barrera de la desinformación, identificar problemáticas y pasar a la acción: "Queremos dar a conocer estas oportunidades y acompañarlos en el proceso. Somos 12 voluntarios de 7 provincias de entre 15 y 18 años, trabajando en 4 áreas: bienestar, logística, comunicación y financiamiento”.

Este año será parte del programa Change the world model United Nations en el que jóvenes estudiantes de todo el mundo discuten la agenda de política internacional. La cita es en Dubái y para poder viajar Victoria puso en marcha distintas iniciativas de fundraising para el viaje que es en octubre. Victoria Rojas en la Cámara de representantes durante la presentación Parlamento de 2022

Más allá de los méritos particulares por los que Victoria Rojas fue seleccionada, Agustín Porres, director regional de Fundación Varkey para Latinoamérica reconoce que “su historia podría representar la de muchos jóvenes de Argentina y la región, donde su propio potencial adquiere brillo gracias al apoyo de su familia y el impulso de grandes docentes".

Aparte, insistió en la importancia de la familia y de la comunidad para que los estudiantes puedan expresar su identidad. "No sólo vemos un desarrollo de talento personal, en la historia vemos claramente que si ellos, los estudiantes, tienen verdaderas oportunidades, ese potencial pasa a ser una oportunidad para toda la comunidad”.

Quiénes son los otros alumnos de la región entre los mejores 50 estudiantes del mundo

La lista de los 50 mejores estudiantes del mundo incluye, además de Victoria Rojas, a otros nueve estudiantes de la región. Ellos son: Brian Martínez de Uruguay, Elisa Torres de Chile, Georgina Batista de República Dominicana, Maydelith Zuñiga Cabrera de Perú, Santiago Páez de Colombia, Bianca Bearare y Henrique Peixoto Godoi de Brasil, Fernando Daniel de Lucio Villalobos y Gerardo Murga de México.