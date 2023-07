Desde Aerolíneas Argentinas ponderaron a Mendoza por su conectividad aérea

En las últimas semanas se conoció que el Aeropuerto de Mendoza "El Plumerillo", se encuentra entre los más visitados y utilizados por los turistas nacionales y extranjeros. En concreto, un informe de ANAC indicó que el Francisco Gabrielli se encontraba en el cuarto lugar, desplazando a Bariloche, entre los aeropuertos más usados siendo superado solamente por Córdoba, Ezeiza y Aeroparque. Desde Aerolíneas ponderaron el destino que marca la provincia.

"Visitar Mendoza es siempre una linda experiencia. Vinimos a algunas actividades que tienen que ver con el enoturismo, con productores y bodegueros. Les entregamos Aportes No Reembolsables para potenciar ese enoturismo. Hablando de conectividad, Mendoza recibe 91 vuelos de Aerolíneas Argentinas por semana. Nos pone contentos que esos vuelos funcionen con alta ocupación, sobre todo los que vienen de Brasil que generan turismo muy importante, que trae divisas imprescindibles para este momento del país. Además hablamos de la nueva ruta aérea entre Mendoza y Tucumán que empieza a operar desde octubre", comentó Ariel Ciano, director de Aerolíneas a MDZ.

"No sorprende que Mendoza esté como la cuarta terminal aérea nacional. Eso se da producto de la federalidad de Aerolíneas, muchas veces nos critican pero los números demuestran que esta es una gestión eficaz. Sumamos muchas frecuencias en Mendoza, reciben vuelos desde muchas partes del país. Uno camina por las calles de Mendoza y escucha mucha gente hablando en portugués. No hay ninguna distinción por el color político, me parece que hay que reconocerlo", agregó Ciano al respecto.

Y destacó: "Cada vez que venimos a Mendoza, Gabriela Lizana y Anabel Fernández Sagasti nos plantean y piden más frecuencias. También así lo hace el gobernador y la ministra de Turismo de Mendoza. Nosotros buscamos alternativas para que las tarifas sean menores. Tenemos muy buen diálogo con el Gobierno de Mendoza, ahora no pudimos comunicarnos por el tiempo, pero hemos compartido muchas actividades con Suarez".

Sobre lo que pide la provincia hacia la empresa estatal dijo: "Cada vez nos piden nuevos destinos y más frecuencias porque nos damos cuenta que cada vuelo va completo, nosotros anunciaremos cuando el vuelo está a la venta. El incremento de frecuencias es comprensible que los pongan. Ahora en vacaciones de invierno trasladaremos a 735.000 personas y es un récord para la empresa".