La sorpresa de un extranjero al atenderse en un hospital argentino

Recientemente, un video se volvió viral en la plataforma de TikTok, protagonizado por un ciudadano estadounidense que compartió su experiencia al recibir atención médica en un hospital argentino. La experiencia compartida por este individuo pone de manifiesto las diferencias entre el sistema de salud en Argentina y en Estados Unidos, donde el acceso a la atención médica a menudo está vinculado a la capacidad de pago de los individuos.

En el principio del video el joven explica que se encuentra en Argentina y que iba a probar cómo funcionaba el sistema de salud. Christian se dirigió al "Hospital Juan. A Fernández".

El usuario experimentó una grata sorpresa al someterse a una prueba de ADN y recibir la vacuna contra el tétanos, ya que no tuvo que realizar ningún pago por estos servicios médicos. "Como no tengo asistencia sanitaria en EE.UU. este chequeo y lo del tétanos me costaría mínimo unos 300-400", comentó y aseguró que "fue un día exitoso".

En otra toma, mostró como salía del establecimiento sin haber pagado siquiera 1 dólar. Luego se preguntó si sobreviviría a este tratamiento gratuito por lo que mostró qué le ocurrió 24 horas después. "Estoy un poco dolorido, pero todo está normal. Voy a vivir", fue su comentario.

Este video se volvió viral en TikTok y ya acumula más de 40.000 reproducciones. Además de extranjeros sorprendidos por la vacuna y prueba gratuita, también escribieron argentinos.

Otro usuarios aseguraron que no era gratuito y que eso había sido por los impuestos de los argentinos. "Igual me parece pésimo que los turistas no paguen nada y que nosotros como argentinos paguemos la salud de ellos", comentó un usuario.

"Mira, esto da una publicidad positiva para el país y si vienen de USA/Europa a vacunarse gratis, de paso te gastan y consumen en el país. Es como el kioskito que te pone chocolates adelante de la cara para los que solo querían comprar puchos. Miralo así, de paso lo revientan a impuestos con otras cosas que compre y solventas el gasto público del hospital para esa vacuna", escribió otro usuario.