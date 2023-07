La insólita propuesta de una hamburguesería para conseguir cambio

La mayoría de los comerciantes se queja de que cada vez es más complicado conseguir cambio chico de $100 para abastecer sus negocios. Juan, propietario de un almacén de barrio contó que “hasta antes de la pandemia ibas al banco y te lo tiraban por la cabeza. Hoy con suerte si nos dan mil de cambio saltamos en una pata. Y no podemos ser pretensiosos y pedir que nos den más de un billete o de otro (mientras muestra billetes de $10 y $50). Hay conformarse con lo que nos dan”.

“Pensar que cuando era pibe mi viejo me mandaba dos veces por día, una a la mañana y otra a la tarde cuando salía del colegio, a la 506 (línea de colectivos), que tenía un amigo, a buscar cambio“, recordó el propio Juan con tono nostálgico.

Lo cierto es que muchos deben agudizar el ingenio para no perder las ventas. Desde el ya casi inexistente "¿te puedo dar unos caramelitos que no tengo cambio?” al famoso “Doña/Don, no tengo nada de cambio. ¿Le pongo un poquito más?", la colaboración del cliente es extremadamente necesaria. También entra en escena el también casi en desuso “llevalo, me lo pagás mañana”, o frase tales como: “Me quedé sin cambio, ¿no quiere que se lo anote?”.

En este contexto, algunos comerciantes fueron un poco más allá y sorprenden con las técnicas para hacerse de los preciados billetes de baja denominación, o como se dice en la calle, del "cambio chico".

Como es el caso de una reconocida casa de hamburguesas de la zona norte de La Plata, que lanzó una inusual campaña por redes sociales para conseguir el preciado "cambio chico", es decir billetes de 10, 20 y 50 pesos.

Puebla Burguers en sus redes sociales pidió a sus clientes que paguen con cambio, además de convocarlos a participar de un “plan canje”. "Para el martes, el que trae $1.000 en cambio (10, 20 y 50) se lleva una CheeseBurger de regalo”, reza una ingeniosa publicación.

Ante la exitosa convocatoria, Harry, el propietario de la hamburguesería, publicó un video en las historias del Instagram de Puebla Burguers, contando que la intensión era juntar $4.000 en cambio.

Al ver que la publicación prendió tanto entre sus seguidores, decidió ampliar la convocatoria: “Vamos a tener que cambiar la bocha con la historia anterior porque escribió una banda de gente y para no dejar a nadie afuera, vamos a hacer así: este martes los primeros 15 que lleven $1.000 en cambio se llevan una CheeseBurguer con papas. Así hay oportunidad para todos, porque si no ganan cuatro nomás. ¿Qué dicen?".

La oferta es para los primeros 15 clientes que lleguen al local ubicado en el Camino Centenario de la localidad platense de Villa Elisa. Pero no se descarta que ante la gran convocatoria que tuvo el posteo de Instagram, Harry decida reformular la oferta o repetirla en los próximos días, cuando se queden sin cambio chico otra vez.