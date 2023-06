Juan Boubée: "La falta de billetes de más de $1000 desincentiva el pago extrabancario"

Todos los meses unos 20 millones de personas pasan por las ventanillas de las empresas de cobro extrabancario, y abonan -en general en efectivo- sus facturas de servicios e impuestos, aunque también pueden enviar y recibir dinero, y acceder a otros beneficios. Es el espejo de una economía que tiene en el pago en efectivo una opción prioritaria para mucha gente y en la que más de la mitad de los adultos no están bancarizados. Así, moverse y operar en efectivo es cosa de todos los días.

Juan Boubée, presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Cobranza Extrabancaria de Impuestos y Servicios (Caeceis), y Director Ejecutivo de RIPSA, una de las empresas líderes del sector, dialogó en exclusiva con MDZ, y subrayó el potencial de crecimiento que tiene el sector.

Destacó los beneficios que ofrece la extensa red de más de 25.000 puntos de atención en todo el país, donde se realizan unas 80 millones de transacciones por mes, pero remarcó los crecientes desafíos que presenta el hecho que no haya billetes de más de $1.000 -pronto ya estará en la calle el de $2.000-, lo que obliga a operar y trasladar enormes volúmenes de dinero, camiones enteros de billetes que sólo suman costos.

- ¿Cuál es la foto del sector de cobro extrabancario y qué estructura tiene en el país?

- La industria de comercio extrabancario está formada por nueve empresas, entre todas atendemos hoy 20 millones de personas que pagan todos los meses en nuestras redes, hay más o menos 25.000 puntos de atención en todo el país, le hacemos la cobranza a más de 6.000 empresas privadas y organismos públicos, y además hacemos cobranzas en efectivo y con tarjeta de débito, llamado PEI (Pago Electrónico Inmediato), que hoy es un 30% de las 80 millones de transacciones mensuales en promedio. En cuanto a qué ofrecemos es pago de impuestos y servicios, extracciones de dinero, y la gente hoy está usando nuestras redes, básicamente, como si fuera un cajero automático donde vas y sacas plata.



- ¿Eso más que nada es en el interior o en las grandes ciudades también?

- En todos lados y la verdad que es un servicio importantísimo. Se ha transformado en un servicio muy importante por el hecho de la deficiencia que hay con los cajeros automáticos. Los cajeros no están en todas las zonas, están concentrados en ciertos lugares y, obviamente, más allá de que hay cajeros que funcionan y otros no, la mayoría suelen no tener dinero básicamente, por la inflación que estamos viviendo, donde la cantidad de billetes que le pones a un cajero no alcanza. A eso hay que sumar que a nadie le conviene reponer el cajero por el costo que tienen los camiones de caudales, que son los que hacen el transporte de dinero.

Para Juan Boubée la presencia de 25.000 bocas de cobro en todo el país permitiría por ejemplo el cobro de jubilaciones a asignaciones sociales a través de la red.

- ¿La falta de billetes de más de $1.000, en cierta forma, desincentiva el negocio del cobro extrabancario?

- Totalmente. Tener billetes de baja denominación es un tema complejo. Hoy el billete de mayor denominación (hasta ese momento $1.000) no alcanza para 2 kilos de pan. Ésas son las comparaciones que a veces uno tiene que hacer. ¿Por qué no tenemos billetes de mayor denominación? Lo que escuchas es porque si sacamos billetes de más valor es reconocer que tenemos inflación. Como si la gente no supiera que hay inflación. ¿Qué culpa tiene el billete? Pongan billetes acordes. Realmente, trae muchísimos problemas esta falta de billetes.



- ¿Genera problemas logísticos el manejo de tantos billetes?

- El problema lo tenés en toda la cadena. Empecemos por el usuario, que se tiene que trasladar para hacer ese pago y tiene que llevar esa cantidad de dinero. Partamos de la base que ojalá tenga la suerte de tener todos los billetes de $1000 o de $2000, cosa que no siempre sucede porque los billetes de mayor denominación, el banco trata de quedárselos como forma de reducir el costo, al tener que usar un camión de caudales. O sea que partís de la inseguridad de salir de tu casa con esa cantidad de dinero en un bolso, es una barbaridad.

Luego, llegas al lugar de pago, que puede ser un kiosco, una farmacia o una librería, una estación de servicio y le caés con una cantidad de dinero, que no es cómoda. A veces son pequeños locales o kioskos, la persona tiene que poner el dinero en una caja fuerte. Y finalmente, a eso agregarle que después tiene que pasar un camión de caudales a trasladar ese dinero y el camión, más allá de ser una cosa prohibitiva en nuestro país, te va a cobrar por cada billete que transporta.



- ¿Cómo cobra por cada billete? ¿No se contrata un camión de caudales?

- No, no. El camión te va a cobrar por la parada, que eso es un valor X, después te va a cobrar un porcentaje de lo que está trasladando y finalmente, si esa cantidad de billetes va a pernoctar en sus depósitos, porque es un fin de semana o feriado, y hay un recuento de ese dinero, te cobran por billete contado también.

Entonces, es un problema en toda la cadena. Pero yo haría foco, en primer lugar, en la gente. A mí me parece una barbaridad que vos tengas que salir con $100.000 o $200.000 en efectivo. Hay gente que está pagado la cuota de un auto o una camioneta en el interior, por ejemplo, y los números son tremendos. O un padre que paga tres cuotas del colegio, la cuota de la prepaga, enseguida estás con números que son enormes y tenés que trasladarlos en billetes. En este sentido, realmente es un problema.

- ¿Han comentado esto con el Banco Central o alguien en el Gobierno para dar una solución?

- No hemos hecho un planteo directo en el BCRA, no hemos armado una nota puntual sobre esto. Sí tenemos charlas en el Central por nuestra actividad y, obviamente, en esas charlas siempre termina apareciendo esto, la complejidad de este tema de los billetes de menor denominación. Pero hay una realidad, y es que hoy el 50% del país no está bancarizado y ese 50% se va a manejar en efectivo. Pero después hay otro 50% que sí está bancarizada, pero hay muchos que su conducta de uso de la tarjeta es cobrar el sueldo, ir al cajero, sacar toda la plata y a partir de ahí se maneja en efectivo. Eso no es bancarización.



- ¿Está creciendo el cobro con tarjetas de débito o billeteras electrónicas?

- Hace 6 años que arrancamos con el cobro con tarjeta de débito y la verdad que logramos educar a gran parte de esa población. Hoy tenemos un 30% de gente que paga con tarjeta. Ahora, ese 30% ha bajado porque han puesto límites a las tarjetas de débito. Las tarjetas, cualquiera de ellas, permite que pagos con un tope cercano a $26.000. Si te pones a pensar, cuando llegas a la caja con varias facturas, es fácil superar el límite.



- ¿Ese límite es por pago o por factura?

- Normalmente, funciona así, llevas tres o cuatro facturas, el operador las lee y te dice total, tanto. Obviamente, ese tanto es superior a los $26.000. Hemos hecho campañas de “evangelización”, porque el agente de cobro tiene mucha relación con la persona que va a pagar. Hay un trabajo del agente que le dice 'pagá con tarjeta, para qué vas a venir con todos estos billetes', te va a animando al cambio.



- ¿Qué tipo de regulaciones tiene el sector?

- En la AFIP entramos todos, no hay vuelta, pero no tenemos un ente que nos regule con un dictamen. Estamos cerca del Banco Central porque, de alguna manera, es responsable en el sistema de pagos en todo el país, estamos relacionados, pero no estamos regulados directamente como los bancos.

- ¿Hacia dónde puede crecer el negocio de las empresas de cobro no bancarios?

- Nuestras redes cumplen un rol importantísimo sobre todo en lo social. Con los 25.000 puntos que hay hoy llegamos a todo el país y la realidad es que el banco no llega a todo el país, porque hay muchas localidades en las que no es rentable que haya un banco. No lo digo criticando a los bancos, pero hay muchísimas localidades en que el banco no está y, sin embargo, estamos nosotros.



- ¿Este sector crece en localidades de 5.000 o de 2000 habitantes?

- Sí, claro, por ahí estamos en un local que vende lotería y también cobra los servicios. Estás adentro de una estación de servicio, en un supermercado, en muchos lugares. Si todos viéramos a estas redes con esa capilaridad, de repente podríamos empezar a aprovecharlas para muchas cosas. Es una red que más allá de cobrar impuestos y hacer extracciones, recargas de celulares, la SUBE, hace envíos y recepción de dinero al exterior, varios servicios.

Pero, por ejemplo, nosotros deberíamos poder pagarles a los jubilados- ¿Por qué estás concentrando a los jubilados en los bancos, que se tienen que trasladar, cuando tal vez ese jubilado a la vuelta de su casa o a una cuadra tiene algún agente de cobro de las extras bancarias?

O si a alguien se le ocurre el día de mañana que hay que revalidar los planes sociales. Utilicen nuestra red, tengo 25.000 puntos donde las personas pueden pasar y hacer X a tratar de hacerlo en el correo. Acá es donde las extrabancarias tenemos un rol super importante, pero también sería bueno que otros organismos nos vean con esta mirada para aprovechar ese potencial que tenemos.



- ¿Cuánto preocupa la inseguridad?

- Es muy preocupante. Más allá que hoy la inseguridad está en cualquier lugar, obviamente, usamos seguros para el movimiento de dinero, usamos camiones, pero igual es algo muy desgastante. En el caso de los camiones es un valor prohibitivo y entonces te obliga a vos, muchas veces, a estar haciendo movimientos logísticos para que el camión vaya para acá, pase por otro lado, algo que debería que ser mucho más fácil, pasa a ser realmente complejo. Y los seguros son costosísimos, influenciados por la inseguridad.