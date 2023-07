El paso a paso para desactivar las llamadas no deseadas en el celular

Desde hace un tiempo, muchas empresas optaron por realizar promociones telefónicas con el objetivo de ofrecer sus productos y servicios. La cercanía a las elecciones también brinda un marco ideal para que las consultoras de opinión pública utilicen esta herramienta tan odiada por los usuarios de telefonía celular. ¿Cómo se pueden desactivar esas molestas llamadas?

Los usuarios pueden bloquear esas molestas llamadas realizando un trámite sencillo a través de una página web, sin embargo existen excepciones. Esta lista de alcance nacional fue creada en 2014 por la ley 26.951 que reúne los números telefónicos de todas las personas del país que no quieren ser contactadas por las empresas.

Según expresa la página oficial, dicho registro "tiene por objeto proteger a los titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, de los abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados".

Las llamadas suelen ser en cualquier horario y con mucha frecuencia

Cómo acceder a ese beneficio

En Argentina, todos los usuarios activos de telefonía fija y móvil tienen el derecho de sumar gratuitamente todas o algunas de sus líneas a este registro con el objetivo de bloquear o reducir considerablemente las propuestas comerciales que llegan a través de llamadas al celular.

El Registro Nacional No Llame reúne los números telefónicos de las personas que no quieren recibir llamadas publicitarias. Las empresas de publicidad y marketing telefónico, antes de ofrecer bienes o servicios, están obligadas a consultar el Registro Nacional No Llame. La inclusión puede ser verificada a través de la web, mediante la opción "Consultá tus líneas".

Uno de los beneficios es que los inscriptos pueden seguir recibiendo legalmente llamados y mensajes con ofertas y propuestas comerciales por parte de todas aquellas empresas con las que tienen una relación contractual vigente.

Paso a paso

Entrar al sitio nollame.aaip.gob.ar.

Elegir la opción "Registrá una línea" y luego "Iniciar sesión".

Ingresar el número de DNI con su número de trámite.

Llenar el formulario online detallando la cantidad de líneas a registrar, el número de cada una y una dirección de correo electrónico.

Finalmente, tocar en "Guardar" para completar el trámite: los números quedarán inscriptos en el Registro de forma inmediata.

Una vez realizado el trámite, todas las empresas del país que trabajan con marketing telefónico tienen la obligación de dejar de contactar a ese número en un máximo de 30 días. Luego de ese plazo, si el usuario sigue recibiendo contactos de empresas para publicitar, ofertar, vender o regalar bienes o servicios no solicitados, la persona afectada ya podrá denunciar a los infractores.

Excepciones

La ley dejó exceptuadas una serie de llamados y mensajes.