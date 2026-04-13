Elecciones muy ajustadas en Perú: López Aliaga lidera y le sigue Keiko Fujimori

En Perú hay eleccioners generales y el ultraconservador Rafael López Aliaga lidera con el 18,5% de los votos, según resultados preliminares.

El aspirante a la presidencia de Perú, Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, lidera hasta el momento las votaciones de las elecciones generales celebradas este domingo en el país andino con alrededor del 18,5% de los votos escrutados hasta el momento.

El candidato es seguido muy de cerca por la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que supera el 17,3%, según los primeros resultados, cuando el escrutinio supera el 29,5%.

López Aliaga y Fujimori lideran así los primeros resultados mientras que, como tercera fuerza más votada en estas elecciones a las cuales están llamados a las urnas más de 27 millones de peruanos en aras de elegir a su próximo presidente y a los representantes para el Senado, Cámara de Diputados y Parlamento, les sigue la opción del Partido del Buen Gobierno, liderado por Jorge Nieto Montesinos, con un 14,8% de los votos, según los datos actualizados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Keiko Fujimori efe En Perú, Keiko Fujimori vuelve a intentar ser presidenta. Foto Efe EFE Perú y sus elecciones generales Por su parte, el Partido Cívico Obras de Perú, que supera por escasos dígitos el 9% de los votos, apenas unas centésimas por delante del Partido País para Todos, mientras que Ahora Nación reúne un 7,1% de los sufragios hasta ahora contabilizados en estas elecciones.