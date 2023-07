¿Por qué es clave la estimulación temprana de las funciones ejecutivas?

La detección temprana de factores de riesgo que puedan indicar posibles dificultades en su desarrollo es fundamental para poder intervenir eficazmente. El próximo sábado 8 de julio, Wumbox llevará a cabo una MasterClass llamada “Funciones Ejecutivas: Factores de riesgo y estimulación temprana”, la cual estará a cargo de la Lic. Marisol Zúñiga y el Ing. Agustín Pardo. En la misma se abordará sobre la importancia de entrenar las funciones ejecutivas para potenciar el aprendizaje. La MasterClass está dirigida tanto a profesionales de la salud y la educación, como a familias interesadas en el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas.

¿Qué son las funciones ejecutivas?

El concepto de “funciones ejecutivas” surge a mediados del siglo pasado de la mano de la psicología clínica y las neurociencias que estudian la estructura del cerebro y su relación con el comportamiento y desarrollo de las personas. Hoy, cuando hablamos de “funciones ejecutivas” hacemos referencia al conjunto de procesos cognitivos que nos permiten organizar y regular otras funciones mentales. Son procesos mentales que nos permiten organizar la información para alcanzar objetivos, es decir son acciones mentales que nos permiten integrar el pensamiento y la acción.

Vamos a poner algunos ejemplos. Las funciones ejecutivas centrales para el aprendizaje y el funcionamiento en sociedad son la memoria de trabajo, la atención, la inhibición, la flexibilidad cognitiva, la planificación y organización y la autorregulación emocional. La función de la atención es la que nos permite concentrarnos en un foco y subestimar otros estímulos. Cuando estamos prestando atención en una clase, cuando estamos leyendo, cuando estamos escuchando a un amigo o amiga en un encuentro social, estamos poniendo en juego la función de la atención.

La planificación y la organización nos permiten establecer objetivos. Foto: Freepick.

La memoria de trabajo es lo que nos permite guardar en la mente datos relevantes y usarlos cuando los necesitamos. Cuando seguimos instrucciones o resolvemos problemas de la vida cotidiana estamos usando la memoria de trabajo. La inhibición es la función que nos permite controlar nuestros impulsos y frenar las respuestas automáticas. También es la que nos permite no distraernos con cualquier cosa mientras estamos haciendo algo. Por ejemplo, cuando estamos manejando no nos quedamos mirando a los costados cuando algo que vemos nos resulta interesante porque chocaríamos, ahí estamos ejecutando la inhibición.

La flexibilidad cognitiva es la que nos permite cambiar de estrategias de pensamiento cuando sea necesario. Cuando no entendemos un problema de matemática y nos acercamos a una compañera o compañero para que nos explique y después seguimos según su explicación, estamos siendo flexibles cognitivamente. La planificación y la organización nos permiten establecer objetivos, desarrollar planes que nos permitan alcanzarlos y organizar eficientemente el tiempo para lograr esos objetivos. La autorregulación emocional es la función que nos permite regular nuestras respuestas emocionales, superar las frustraciones y mantener la actitud perseverante.

Etapas de desarrollo de las funciones ejecutivas

Las funciones ejecutivas están presentes desde que nacemos. Desde los primeros meses de vida hasta los niños y niñas van poniendo distintas funciones en juego, como la memoria cuando juegan con un objeto que tapamos pero ellos saben que aunque no se vea está ahí. A partir de los 3 años los niños y niñas pueden flexibilizar sus comportamientos y a partir de los 4 años empiezan a autorregularse y a desarrollar el control de sus impulsos.

Entre los 6 y los 8 años se produce un gran desarrollo de las funciones ejecutivas: se empieza a ver el control inhibitorio sobre lo que dicen, logran autorregular sus comportamientos, pueden fijarse objetivos y realizarlos. Si bien todavía muestran desorganización e impulsividad es importante observar cómo se desarrollan estos aspectos para poder intervenir lo más tempranamente posible sobre los déficits a través de programas específicos que estimulen el funcionamiento ejecutivo y puedan favorecer el aprendizaje.

Entre los 9 y 14 años algunas funciones ejecutivas como la del control inhibitorio alcanzan su máximo desarrollo, pero otras como la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo y la resolución de problemas siguen desarrollándose hasta los 30 años, lo mismo que la planificación y la resolución de problemas. Cuando hay algún déficit el aprendizaje se ve obstaculizado. Foto: MDZ.

Por qué es tan importante la intervención temprana

Las funciones ejecutivas son fundamentales en el proceso de aprendizaje. Cuando hay algún déficit el aprendizaje se ve obstaculizado. Lo que sucede en muchos casos es que hay un desarreglo de varias funciones ejecutivas: una niña o niño que no pueden controlar sus impulsos difícilmente pueda focalizar la atención, seguir determinados pasos para alcanzar un objetivo o flexibilizar su comportamiento.

Pongamos un ejemplo relacionado al aprendizaje: una niña o niño que no puede focalizar su atención y controlar sus impulsos para no distraerse no logrará incorporar los saberes y conocimientos que se le enseñan y esto tendrá un efecto acumulativo que puede impactar en su trayectoria escolar. Poder detectar tempranamente los déficits en un sistema de las funciones ejecutivas es importante porque por un lado, es justamente entre los 5 y los 8 años que el cerebro pega un gran salto y estas funciones se desarrollan exponencialmente, y por el otro es en esta etapa que se aprenden los conocimientos y habilidades que serán la base de los aprendizajes posteriores.

Un déficit que aparece en esta etapa y se arrastra sin ser atendido puede llevar al fracaso escolar, mientras que si se lo ataca y se entrenan las funciones, se reduce el riesgo de fracaso escolar y además se dota a los niños y niñas de herramientas que podrán poner en marcha durante toda su vida para organizarse y alcanzar sus objetivos.

MasterClass

En la MasterClass del sábado 8 de julio Marisol Zúñiga y Agustín Pardo expondrán en profundidad estos temas y abordarán distintas estrategias para trabajar las funciones ejecutivas.