El argentino que trabaja en Disney y pertenece al mundo Star Wars

Desde su creación por parte del visionario George Lucas en 1977, Star Wars cautiva a millones de seguidores en todo el mundo con su épica historia de batallas espaciales, como la de Naboo o Coruscant; personajes memorables, como Luke Skywalker y una mitología galáctica única, la lucha constante para equilibrar la "fuerza".

En este universo cinematográfico y literario, este joven argentino formó parte importante de su legado. Lucas Marangon canalizó su pasión por el arte y los cómics para enriquecer aun más el vasto universo de Star Wars, al dibujar a personajes icónicos como Han Solo, Darth Vader, el "maestro" Yoda, Chewbacca o el mismísimo Boba Fett.

Yoda es el Gran Maestro de la Orden Jedi en los últimos días de la República Galáctica

Ilustración: Lucas Marangon

¿Hace cuánto tiempo vivís en el exterior?

Unos 27 años, pero también hice la escuela primaria en México, así que en total llevo más tiempo aquí que en Argentina.

¿El desarraigo estuvo presente durante tu infancia?, ¿qué papel tuvo el arte?

Ambos. En México tuve que crecer sin la estabilidad material que otros chicos dan por sentada. Y con respecto al arte, me enamoré de los cómics muy temprano. En tercer grado ya diseñaba mis personajes y hacía mis propios cómics.

¿Cómo está compuesta tu familia?, ¿pensás volver a Argentina?

Mi familia paterna está en Santa Fe y la parte materna en Mendoza. Estoy planeando volver, me gusta Mendoza, pero depende de muchas cosas.

Chewbacca es uno de los personajes más queridos por los fanáticos de Star Wars

Ilustración: Lucas Marangon

¿Cuándo decidiste ser ilustrador?

No sé exactamente cuándo tomé la decisión consciente de dedicarme a esto, pero siempre me apasionó dibujar, la ilustración y el cómic, así que supongo que hacerlo mi oficio fue algo natural para mi. Dependía mucho de factores externos, claro, pero creo que tuve mucha suerte.

Estudiaste en Mendoza...¿seguís de cerca las propuestas que surgen desde Argentina?

Tengo que reconocer que ya no soy tan permeable al arte como cuando era chico, así que no busco activamente influencias como antes, pero por ahí descubro artistas en redes sociales que me interesan por alguna razón, posiblemente porque toman caminos que me gustaría explorar.

Han Solo fue un personaje clave en la Guerra Civil Galáctica

Ilustración: Lucas Marangon

¿Cuál fue tu primer vínculo con el universo de Star Wars?

Soy un fan de Star Wars de la primera hora, así que cuando empecé a mostrar mi portafolios a la Comic Con en Estados Unidos, esperaba secretamente que me dieran un contrato en Dark Horse, que por esos días tenía esa y otras licencias de películas de Ciencia Ficción, que es mi pasión. Al tercer año de llevar mi portafolios, Dark Horse me ofreció una miniserie (RIPD, que años más tarde se adaptó al cine), e inmediatamente después mi primera historia de Star Wars. Mi dibujo era “competente”, pero ponía mucho empeño en el lenguaje visual (a diferencia de la mayoría de los artistas estadounidenses que están formados en el género de súper héroes, que tiene un lenguaje distinto), así que seguí haciendo títulos de Star Wars por 15 años.

¿Hubo cambios a partir del ingreso de Disney?

Naturalmente. Los procesos y la relación con Lucasfilm eran mucho más fluidos y menos “corporativos” en tiempos de Jorge. Podíamos jugar más con la licencia, proponer cosas y divertirnos. Llegué a escribir un guion que tuve el placer de dibujar también. Extraño esos días.

Las ilustraciones de Marangon se pueden apreciar a través de la web

¿Cómo es trabajar dentro de esa industria?, ¿cuáles son las dificultades o beneficios que se presentan?

Mi experiencia ha sido muy positiva, en parte porque pude acceder muy temprano al mainstream y éste paga bien. Pero es trabajo free lance, lo que implica que los artistas y escritores al final del día estamos en una situación precaria. Nos acercamos a este mundo porque crecimos con la cultura popular y la amamos, pero hay que moverse, promoverse constantemente, hacer contactos, etc. Yo que no crecí con las redes sociales, he tenido que incorporarlas, aprender a usar sus herramientas y dedicarles tiempo, lo que no es natural para mi, como todo el concepto de “autopromoción” en general: por un lado mi ética me dicta que el trabajo debe hablar por sí mismo, y por el otro, padezco de un irreductible “complejo del impostor” que me incita a esconderme lo que no es ideal para mantener un flujo de trabajo estable.

Boba Fett es un conocido mercenario del universo de Star Wars

Ilustración: Lucas Marangon

Los avances tecnológicos permiten acortar distancias pero también potencian algunos procesos vinculados a las producciones. ¿De qué forma, la tecnología es una aliada para tu laburo? ¿Podés trabajar a distancia vinculado con Disney?

Si. Casi siempre. De vez en cuando, Disney LATAM (que tiene su aparato de mercadotecnia en la Ciudad de México) me convoca para algún evento presencial, pero ahora todo es en línea. Ahora que estoy trabajando en cómics de nuevo, ni siquiera dibujo en papel. He tratado de hacer páginas a la antigua, pero el flujo de trabajo es tan cómodo (mi editor me pide archivos digitales de todos modos), que no he podido justificar tomar el pincel de nuevo.

Darth Vader es el personaje más famoso de la saga

Ilustración: Lucas Marangon

¿Cuál es tu evaluación respecto al rubro en Argentina? ¿Los dibujantes tienen posibilidades de dar un salto?

La Argentina siempre ha producido artistas extraordinarios por alguna razón. Mucho antes de los tiempos del internet, aprendimos a buscar y situarnos en el mercado internacional, así que ahí tenemos una ventaja. Pero hay que reconocer que los portafolios en línea y otros dispositivos han facilitado las cosas a artistas que antes tenían limitaciones geográficas y económicas para promover su trabajo. Además internet ha facilitado el acceso a material artístico, de modo que ahora tenemos un ejército de artistas muy jóvenes con una habilidad impresionante provenientes de todos los rincones del mundo, así que no hay que dormirse en los laureles.