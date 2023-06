Inflación, educación y deuda: advierten un fuerte aumento de la morosidad en las cuotas de las escuelas privadas de Mendoza

Un coletazo más de la inflación galopante que nos atraviesa a todos. Claro, tener un 100% anual no es gratis, menos para aquellos que mandan a sus hijos a colegios privados y pagan una cuota altísima para los bajos ingresos que tiene un argentino/mendocino promedio. De hecho, hace una semana MDZ comentó sobre las elevadas cuotas mensuales en las universidades de Mendoza y ahora, sobre la morosidad en los colegios privados, lo que hace que la situación sea preocupante.

"Nosotros normalmente para las épocas del mes de junio y julio vemos un incremento en la morosidad de los pagos de los papás, pero este año se ha acentuado un poco más", comentó María del Carmen Amat, del Consec (Consejo de Educación Católica) a MDZ Radio al respecto. Este consejo nuclea a gran parte de los colegios privados de Mendoza, que en su mayoría tienen una orientación hacia la religión.

"A través de las distintas herramientas que nosotros tenemos en los colegios vamos dialogando con los papás y lo que ellos expresan es que el atraso se debe a veces a que no se está alcanzando el dinero para las necesidades básicas y por eso se van atrasando con el pago de los colegios. Así que la verdad es que hay papás que nos proponen venir a pagar, por ejemplo, no sé, $5.000 los viernes en algunos colegios o $3.000 nos van a nos van dando pequeña cuota y vamos atendiendo las necesidades de los papás, vamos revisando cómo se otorgaron las becas. La cercanía con los papás y el diálogo es lo más importante en este momento, creo", agregó.

Distintos colegios que consultó MDZ analizaron la situación y reconocieron que esto pasa todos los años, pero que según el cálculo que tienen a mano, la morosidad ya ronda el 40% en algunas instituciones en promedio, cuando lo normal para estos meses era de hasta un 20%.

"Los salarios que están percibiendo para cubrir las necesidades básicas no alcanza, estamos hablando de lo que sería la alimentación. Los padres están muy preocupados porque no quieren atrasarse y buscan financiarlo de alguna manera, haciendo pagos parciales de lo que deben. Pero el incremento de la morosidad se nota y en algunos colegios supera esos números", aseguró Amat. Y contó que las familias en las que se está viendo este fenómeno es en la familia de la clase media y en los colegios donde hay una cuota media, de unos $15.000 en adelante, que no de las más altas de la provincia. "Ahí es donde más se ha visto, esos bonos están casi en un 40% de la morosidad a fin de mes y lo normal era el 20%. Cuando un padre se pone al día con la cuota de abril, queda en deuda con la de mayo y así sucesivamente. Es un escenario difícil para la familia", sostuvo Amat.

A su vez, en los colegios reconocieron que lo primero que buscan es comunicarse con el padre o la madre para conocer la situación que están atravesando puntualmente en cada familia. "Buscamos que vengan a plantear su situación personal y de ahí trabajamos juntos porque ellos quieren seguir mandando a los chicos y no perder la vacante para el 2024", aseguró.

La situación de las escuelas y los docentes ante la morosidad

De los colegios privados de Mendoza, con orientación religiosa o no, hay muchos que reciben ayuda del Estado. El Gobierno aporta una subvención y según marcaron oficialmente, hay casi un 90% de las escuelas privadas de la provincia que reciben algún aporte estatal, con un mínimo que va del 40% a un tope del 100%, mientras que el resto no recibe subvenciones. Los que reciben el 100% son aproximadamente la mitad de los colegios y la importante aclaración es que ese 100% no cubre absolutamente todos los gastos que tiene la institución, ni todos los cargos que necesita esa institución.

"La situación también es difícil para las escuelas, lo quiero aclarar porque nosotros tenemos muy poco margen entre lo que cobramos de cuota, más los aportes, para poder cubrir todas las obligaciones sobre todo las salariales, de todo lo que es sueldos y 931. Entonces hay colegios que el porcentaje de morosidad les hace complicado cumplir con las obligaciones de pago a los docentes y a su personal. Por la paritaria, todos los meses se han actualizado los salarios de los docentes privados, en los últimos meses fue de 5% y ha ido hasta el 15%", remarcó sobre la situación de los colegios.

Según el acuerdo entre estas asociaciones de colegios privados y el Gobierno (a través de la DGE), el aumento de las cuotas en esas instituciones se da de manera bimestral respetando el índice de salarios, el incremento de los mismos y el índice de inflación y así se va actualizando la cuota, que ya aumentó en mayo y hasta julio no volverá a incrementar. Luego subirá en septiembre y en noviembre. Los montos se definirán a mediados del mes anterior a cada aumento.

Una situación que se replica a nivel nacional

En MDZ se informó, en la edición de este lunes, la situación que atraviesan los padres que mandan a sus hijos a los colegios privados. De esta manera se conoció que "una de cada cuatro familias dejó de pagar la cuota" producto de la alta inflación mensual que complica la forma de vivir de los argentinos. Así lo reveló un estudio realizado por la Junta Nacional de Enseñanza Privada y la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires sobre un total de 990 escuelas. El estudio reveló que el 23% de los grupos de padres, es decir 1 de cada 4, tiene algún tipo de morosidad y que, respecto a 2022, hay un 37,4% más de morosos.

El dato pega de lleno en la provincia de Buenos Aires porque en esa región se concentra el 50% del total de colegios privados de todo el país. Mientras que a lo largo y a lo ancho de la Argentina hay 13 mil escuelas privadas, sólo en Buenos Aires hay 6.400. Según el recuento realizado por este medio, en PBA las cuotas de los colegios subvencionados llega a unos $6.000, pero la de los colegios que no reciben aporte estatal podría estar entre los $50.000 hasta los $200.000 si se toman los colegios de elite, que son pocos y reciben a un sector muy magro de la población.

En otras provincias existe y está vigente el acuerdo de los colegios privados con el Gobierno por Precios Justos en las cuotas, que establece una pauta de precios para las cuotas mensuales. El acuerdo contempla una suba escalonada que comenzó en marzo con un incremento del 16,8%, siguió en abril con el 3,35%, en mayo con el 3,35% y en junio con otro 3,35%. Aunque se invitó a las escuelas sin subvención a sumarse, muchas lo rechazaron al igual que en algunas provincias como Mendoza.