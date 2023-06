Robótica educativa: buscan llevar la innovación a las aulas

El 1 y 2 de junio la UTN de Córdoba fue el punto de encuentro de docentes, directivos, especialistas en educación, empresas y funcionarios con una preocupación común: llevar a las aulas el pensamiento crítico, la tecnología, la robótica y la innovación para poder preparar a los alumnos de todo el país para los desafíos que el mundo de hoy nos ofrece.

Bajo el título “Calidad Educativa y Avances Tecnológicos para un Futuro Mejor: Educación, Ciencia e Industria”, el III Congreso Internacional de Robótica Educativa, fue organizado por la Municipalidad de Córdoba en alianza con la UTN. Todos los expositores coincidieron en un punto: enseñar robótica es, antes que el uso de placas y componentes, enseñar una forma de pensar y un modelo de trabajar, que podrían resumirse en cuatro ejes: pensamiento crítico, creatividad, solución de problemas y colaboración.

FOTO: CIRE

“El único responsable de que nuestros estudiantes tengan los conocimientos necesarios para desenvolverse en el mundo digital que hoy nos rodea, es el ámbito educativo, es la institución escolar”, afirmó Walter Geraud de TICMAS, y agregó que “el concepto de alfabetización como lectoescritura quedó un poquitito atrás en términos de que la tecnología, los recursos digitales, los dispositivos y la robótica nos inundaron, nos intervienen y nos hacen convivir constantemente con ellos. Es más, los algoritmos nos ayudan a tomar decisiones, nos condicionan a tomar algunas y, en algunos casos, toman decisiones por nosotros. Estos conocimientos que necesitamos tener para considerarnos hoy en día una persona alfabetizada, ¿dónde los obtenemos si no es en el ámbito de la educación?”.

Tanto los desarrolladores como los directivos y docentes, hicieron hincapié en que la introducción de la robótica en el aula supone un cambio en la forma de enseñar donde el trabajo en equipo, los aprendizajes basados en proyectos (ABP) y el pensamiento computacional dominan la escena.

El encuentro reunió instituciones de todo el país, algunas de las cuales trabajan hace mucho tiempo en este tipo de proyectos, como es el caso del Municipio de Vicente López que desde hace 25 años trabaja en introducir la tecnología en el nivel inicial y desde el año 2016, la programación y la robótica. “No es la tecnología, somos nosotros con nuestra creatividad y nuestra pedagogía los que podemos implementar cosas nuevas para nuestros alumnos”, explicó Cristina Rodrigues, Coordinadora de Tecnología Educativa del Municipio de Vicente López. “Entregar mil robots o hacer mil capacitaciones no sirve de nada si los docentes no significan para qué les sirve todo eso. Son ellos los que tienen que investigar qué pasa con sus prácticas, si lo están haciendo bien o hay que cambiar o mejorar algo, porque la transformación educativa, lo que hoy necesita es de docentes que quieran innovar. Pero innovación no es cambiar todo, es reflexionar sobre las propias prácticas para ir mejorándolas. Hay que implementar, incorporar significar y después apropiar. Si no se hace todo ese proceso, no se logra nada”, sostuvo.

En el Nivel Secundario, la Escuela Secundaria de Innovación de Misiones, ubicada en Posadas, mostró cómo es posible generar un espacio educativo distinto, con un entorno innovador en un bachillerato. “La innovación, para nosotros, no pasa sólo por la tecnología, sino también por la pedagogía”, sostuvo su director, Ramiro Aranda. “Siempre está la disputa entre el bachillerato que es más teórico y las escuelas técnicas que son las que enseñan desde el hacer. Pero en realidad, el bachillerato también está para eso. La escuela secundaria ha perdido significado para sus alumnos y nosotros tenemos que devolvérselo”, concluyó.

También se presentaron propuestas relacionadas a la inclusión educativa. Gonzalo Nanzer, ingeniero biomédico que desarrolla equipamiento para personas con discapacidad y es profesor de nivel secundario, afirmó que “estamos viviendo un proceso de transformación en la enseñanza en el que, con eso mismo que se enseña, se puede brindar soluciones a aquellos que no pueden acceder al aprendizaje porque tienen alguna discapacidad. Las mismas herramientas que se enseñan como la programación, la robótica y la fabricación digital son las que pueden facilitar las soluciones y una vez que se abre esa puerta, las posibilidades son infinitas.”

FOTO: CIRE

Hubo, además, ponencias, propuestas y experiencias de todo el país, no sólo de Córdoba, sino también de distintas ciudades de Misiones, Buenos Aires y Corrientes. Además, expositores de otros países como Uruguay, Colombia y Perú.

En el cierre se llevó a cabo la final de las X Competencia de Robótica Experimental en la que participaron más de 1200 alumnos de la ciudad de Córdoba de Nivel Inicial, Primario y Secundario.