Por qué Sergio Massa dijo que Malena Galmarini no lo va a dejar entrar a la casa

Luego de que se lanzara la temporada alta de invierno 2023 en la terraza de la Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner con importantes anuncios de funcionarios nacionales, el ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, le hizo un pedido especial a Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación.

"Por último, hacerle una observación, porque vi la presentación de la ruta natural, que la firmamos con Matías. Tiene financiamiento del BID, pero Malena no me va a dejar volver a casa si en el video no aparece Tigre, así que te pido que en el próximo video incorpores a Tigre que, además, es destino complementario de esta hermosa ciudad de Buenos Aires", dijo Massa.

Entre risas y aplausos, la humorada con poco tono feminista pasó desapercibida. Luego de eso finalizó el acto que tuvo el foco puesto en anunciar más conexiones internas, mayor cantidad de vuelos y una fuerte apuesta para recibir turismo internacional con el fin de que ingresen dólares al país.

"Tenemos para esta temporada una oferta de vuelos que supera definitivamente los números prepandemia. Este es el producto de un trabajo coordinado entre el sector público y el privado", dijo el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani.

En tanto, Daniel Scioli, embajador de Argentina en Brasil, señaló: "No esperamos que los turistas vengan, nos pusimos a trabajar. Una de las grandes turbinas del país es el turismo y demostramos que tenemos con qué: retomamos el emblemático vuelo que une Aeroparque y Brasilia".