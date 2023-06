En el Notti niegan el colapso tras el cierre de las guardias en el Español: "No se ha visto resentida la atención"

Un duro comunicado de la Asociación de profesionales de la Salud de Mendoza irrumpió este lunes cuando desde el gremio aseguraron que la guardia del hospital Español estuvo cerrada por varias horas por falta de profesionales. Este episodio hizo que el sector público se viera afectado, aunque desde el Notti negaron la situación y remarcaron que la atención no ha tenido inconvenientes durante el fin de semana largo.

"La situación es mejor que hace tres semanas. Ahí tuvimos un pico de atención por guardia de entre 850 y 900 pacientes por día. Actualmente este fin de semana largo hemos tenido que oscilaba entre los 500 y 550 turnos y atenciones por día, tanto sábado, domingo como lunes", dijo Jorge Pérez, director del Notti.

"Nosotros pensamos que ese pico que tuvimos hace tres semanas fue la primera curva bimodal y seguramente podremos tener otra pero con números inferiores", aseguró el doctor.

Claudia Iturbe, titular de AMproS, aseguró en diálogo con MDZ que durante los últimos días hubo más de 1.000 pacientes por día y dejó un dato que puede evidenciar la crisis pediátrica en Mendoza: "En una guardia habitualmente, y completa, hay mínimo 3 pediatras. Hoy por hoy hay sólo uno. Tampoco hay camas, pero eso no se soluciona poniendo más camas, sino que tampoco hay recurso humano que atienda sobre esas camas", aseveró la titular a MDZ Radio.

La referente del gremio de la salud.

A lo que desde el nosocomio pediátrico contrarrestaron: "No escasean los profesionales dentro del Hospital Humberto Notti. El hospital tiene sus guardias completas y equipadas como siempre. Hay, que no podemos negar, y es que existen ofertas en otros mercados como Chile, España y provincias vecinas a Mendoza que absorben a algunos de nuestros profesionales. Algunos se van, hacen guardias en provincias vecinas pero no han renunciado aquí".

"Es algo que se viene trabajando con el Ministerio de Salud. Tratamos de fidelizar al recursos humano con el Hospital a través de distintos mecanismos. Seguramente eso se deberá seguir trabajando con los gremios también", indicaron.

A su vez, Irtube remarcó que es clave sostener la calidad y la cantidad de recurso humano en Mendoza ya que hay cosas que no se pueden perder. "La ministra Nadal dio el dato de que bajó la mortalidad infantil. ¿De dónde piensa que salió eso? Del recurso humano, de la calidad de ese recurso humano. Entonces hay cosas que no podemos perder. No es un gasto la salud pública".

Por último, desde el Notti aclararon que la atención no se vio afectada hasta el momento pese a los reclamos del gremio. "Hasta el momento no se ha visto resentida la atención por falta de recurso humano en el Hospital Notti. Estamos recibiendo a pacientes de mutuales y particulares también. Han venido pacientes de entidades privadas porque ahí sí han tenido inconvenientes con el recurso humano y el Hospital Notti ha salido a brindarles atención. Como siempre, más allá de si tiene obra social o no, si requieren del Notti atención van a tener", destacó Pérez en diálogo con los medios.