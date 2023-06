Se nos va el padre: carta a los perdedores de ellos

¿Qué podemos retener?

El pasado está desbocado en nuestros recuerdos.

Lo que me faltaba ahora me falta más sin él.

¡Soy por cómo me miraste!

¡Y no soy, también por cómo me miraste!

¡Murió un padre!

Y así saber de golpe que nada es mío. Es nuestro. Y por el tiempo

que duran los recuerdos…

¡No quería ser como vos!

Creí que había que completar la Vida mucho más que como

vos la completabas.

¡Así te cuestioné!

No tengo hijos…

Pero a veces me hacen sentir padre…

Nadie sabe estar sin estar en el otro.

Decir… ¡Te quiero! Es decir… ¡Así soy!

* Juan Barros energizante natural. Apto para todo público.