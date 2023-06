El dato revelador sobre la plenitud sexual en las mujeres: ¿los 40 son los nuevos 20?

La búsqueda del placer suele ser uno de los tópicos más comunes en las charlas de amigos y amigas pero la forma de abordarlo y vivenciarlo ha cambiado con el correr de los años y, en ocasiones, está determinada variables generacionales. Lograr la plenitud sexual suele ser un objetivo en común que muchas mujeres logran a partir de los 40.

La sexualidad forma parte de la cotidianidad ya que es un aspecto esencial de cualquier ser humano. Si bien, todavía existen connotaciones negativas y aspectos que no son abordados con frecuencia o, directamente, invisibilizados; los tabúes comienzan a superarse.

"A partir de los 40 empieza una etapa de menos autoexigencias, con la aceptación del propio cuerpo y con menos expectativas por el rendimiento...eso lleva a vivir la sexualidad de manera más relajada y natural", contó Adriana (46).

La difusión de contenido relacionado a la sexualidad colaboró para que las mujeres tomen la posta de la capacitación y diálogo sobre vínculos saludables. Si bien, durante años los hombres eran quienes hablaban de sexo y placer, ahora son ellas quienes cuestionan, se animan y viven su sexualidad plenamente.

"En esta etapa estemos conviviendo con generaciones de hombres que hablaban de sexo desde un lugar muy fálico, centrado en el pene y en la penetración. Hoy estamos hablando de vulva, clítoris, placer, de educación sexual, vínculos saludables y relaciones positivas", expresó la psicóloga y sexóloga Mariana Kersz y agregó: "Debería ser un proceso de interés mutuo, el proceso es de a dos pero todavía falta, es como como una especie de cuerda con dos polos".

¿Existe un despertar sexual en las mujeres?

Nos encontramos frente a un cambio de paradigma donde la educación sexual y emocional toma un papel preponderante, el autoconocimiento es clave a la hora de relacionarnos con nosotros mismos y con un otro. La difusión de contenidos relacionados a la sexualidad en redes sociales y el rol del feminismo fueron modificando las formas de percibir prácticas que habían sido naturalizadas pero también la clave está en animarse a vivir el sexo sin tantos tabúes.

"A los 20 tenía más frecuencia sexual pero ahora lo que siento es más libertad para hablar y decir lo que quiero", contó Melina.

"La plenitud sexual está determinada por el autoconocimiento, no hay una edad sino que distintos elementos como el autoconocimiento, cuánto te atrevés a recorrerte, a explorarte, a vivir y vivenciar una sexualidad que no sea limitante en el sentido de una meta para llegar al orgasmo sino del disfrute, del placer, del encuentro, de la mirada, de la seducción estado o no en pareja", agregó Kersz.

La clave para la especialista no está en la edad sino en la posibilidad de salir de ese modelo donde lo único que se puede hacer en el sexo es la penetración. "Las sensaciones que va generando distintos estímulos, no es lo mismo jugar con un juguete sexual que jugar con tus manos o o tener encuentro sin penetración. Quizás lo que antes te gustaba, ahora no funciona y volvemos a empezar la búsqueda. Eso es parte de ese proceso de interrogación, de interpelación hacia vos mismo o hacia vos misma", destacó Kersz y agregó: "No tiene que ver con la edad sino con el recorrido y aprendizaje que vas construyendo y reconstruyendo, resignificando en cada paso que vas dando"

¿Los 40 son los nuevos 20?

Estamos frente a una generación bisagra, las mujeres desde los 40 en adelante no recibieron educación sexual y emocional durante la edad escolar y los tabúes estaban a la orden del día pero eso se modificó a partir de un cambio de paradigma que se potencia a partir de la difusión de contenidos a través de las redes sociales.

"Empecé a seguir a sexólogas a través de las redes sociales y eso me ayudó a derribar barreras que tenía impuestas. Hoy conocemos más nuestro cuerpo, lo que nos gusta y lo que no. A los 20 tenía más frecuencia sexual pero ahora lo que siento es más libertad para hablar y decir lo que quiero", contó Melina (40).

"Me siento con más experiencia, tengo menos complejos con mi cuerpo y con el qué dirán. Hoy puedo aceptarme como soy y eso me permite disfrutar desde otro lado", agregó Ángeles (43).

"La sexualidad se vive muy distinta en cada etapa de la vida. A los 20 años era más rápido, con menos previa, más sexo. Cuando tuve mis hijos era cuando se podía...Nunca deje de tener relaciones sexuales porque siempre me gustó y lo necesité. Ahora a mis 52 años disfruto plenamente y mucho más relajada, me importa la calidad , me gusta hacer que el otro disfrute y que me haga disfrutar a mi también. No tengo las inhibiciones que tuve de más joven y sigo creyendo que la sexualidad me mantiene viva y el placer no disminuye con la edad, al contrario se acrecienta y mejora", contó Marcela.

Hoy la información está disponible y a un click de distancia. "Nos informamos, leemos, averiguamos, preguntamos y nos capacitamos. La generación de los cuarenta tiene la libertad y la mente un poco más abierta que la generación de nuestros padres a los cuarenta. A los veinte no tenés la misma experiencia ni disfrutás de otras variables como el placer del encuentro, del cortejo, de tomarte una buena copa de vino, de la charla, del disfrute", dijo Kersz y agregó: "No significa que tenga que ser siempre así. Cada persona lo vivencia de forma diferente pero creo que es la experiencia de veinte años más con la energía vital de veinte años menos".