Viento Zonda postpandemia: el cambio que sorprendió alumnos, padres y profesores

El viernes pasado, Mendoza se vio envuelta en una inusual situación climática (debido a la época del año) cuando bajo el viento Zonda. Este fenómeno meteorológico, conocido por sus ráfagas de viento cálido y seco, obligó a la suspensión de las clases en numerosas instituciones educativas de la provincia. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos alumnos y padres podrían haber imaginado, las actividades académicas continuaron de forma remota a través de la modalidad en línea.

Al contrario de la creencia popular de que este fenómeno significa un día perdido en las escuelas de la provincia, la Dirección General de Escuelas posee una resolución en la que explica qué deben hacer los alumnos y profesores en casos de "fuerza mayor".

Esta información está disponible en el punto 13 que se encuentra en el anexo 1 de la resolución 2023-25-E-GDEMZA-DGE que explica que: "En caso de que deban suspenderse las actividades presenciales por motivos de fuerza mayor, las actividades deberán desarrollarse virtualmente a través de la plataforma educativa ESCUELA DIGITAL MENDOZA".

"Para ello, todos los docentes deberán asegurarse de tener las aulas activas y con el material necesario para la continuidad pedagógica de los estudiantes. Los supervisores deberán avisar a la Dirección de Línea, a fin de realizar el acompañamiento en caso de ser necesario", agrega la resolución.

Esta resolución busca que las clases continúen aún con el viento zonda

El viento Zonda no solo trae consigo fuertes ráfagas de viento, sino que también puede provocar la caída de árboles y cables eléctricos, lo que podría afectar la conexión a internet y generar interrupciones en el acceso a las plataformas educativas en línea. Ante estas situaciones, fuentes de la DGE explicaron qué les ocurrirá a profesores y alumnos que no logren conectarse.

"En estos casos se deben hacerse actividades virtuales, trabajos remotos en la medida que se pueda, en la medida que alumnos y profesores tengan las condiciones para hacerlo, se hace así. Ya sea con la plataforma o por WhatsApp, de acuerdo a los recursos que tengan, las clases se suspenden presencialmente, nada más", explicó Martín Sardá de la Dirección General de Escuelas.

Si por alguna situación un alumno no puede conectarse, Sardá explicó que no se les contabilizará la falta y mencionó que a los maestros no se les descontará el día en caso de que no puedan llevar a cabo las clases debido a las condiciones climáticas adversas.

Las escuelas albergue por su parte, deberán cumplir con su calendario habitual de presencialidad. En el caso de que el horario de desalbergada coincida con la ocurrencia del fenómeno meteorológico, se deberá evaluar el riesgo que implica hacerlo, y en caso de que sea necesario, retrasar la actividad, de acuerdo con lo nombrado en la RESOL-2023-25-E-GDEMZA-DGE, Anexo 1, punto 15.

En el caso de las clases de educación física, las escuelas deberán reprogramarlas conforme a lo establecido en el Artículo 7 de la RESOL-2023-25-E-GDEMZA-DGE

Dudas en los directivos

A la hora de realizar estas clases virtuales, algunos profesores se encontraron con un problema común. "La DGE debería controlar que estén actualizados los datos en el aula virtual que se tiene, porque en otras ocasiones me pasó que intenté dar una clase, pero terminé haciéndolo por WhatsApp porque no tenía los cursos cargados", comentó un profesor que prefirió permanecer en el anonimato.

Una preceptora de un colegio en Guaymallén comentó que cada vez que baja el zonda surge la misma duda: "En los registros o libros de tema siempre surge una duda entre mis compañeros si se pone suspensión por viento Zonda o se traza una línea o qué se debe colocar porque clases hay".

Además, se ha observado que un número considerable de padres desconoce la resolución adoptada por la Dirección General de Escuelas y se sorprenden al ver a sus hijos conectados en línea durante la suspensión de clases presenciales. Algunos expresaron su sorpresa al darse cuenta de que, a pesar de la interrupción de las clases presenciales debido al viento Zonda, sus hijos continúan su educación de forma remota.

"Me encontré con mi hija usando el celular a las 7:30 y me dijo que estaba en clases, no le creí, pero después vi que estaba interactuando en un grupo de WhatsApp", comentó Héctor (56) quien se sorprendió de la situación.

"Aunque no estábamos al tanto de que hacía (clases virtuales), nos alegra ver que la educación de nuestros hijos no se ve interrumpida", expresó Cintia (27).