Buscan desesperadamente a una joven estudiante que desapareció hace un mes en CABA

Estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), junto a familiares y amigos de la estudiante Belén Maida (26), se movilizaron hoy hasta la fiscalía, a un mes de que la joven fuera vista por última vez, para exigir su inmediata aparición con vida y el esclarecimiento de lo ocurrido.

La joven extraviada es estudiante del Departamento de Folklore de la UNA y una de las primeras señales de alarma fue que justamente no se presentara al inicio de clases el pasado 3 de abril ni los días subsiguientes.

La joven que fuera vista por última vez el 9 de abril de 2023 en el barrio de Almagro, tiene pelo castaño oscuro, ojos café, tez blanca y una estatura de 1,60. En su antebrazo derecho tiene tatuado el dibujo de una rosa.

En la UNA se conformó además una "asamblea estudiantil permanente por la aparición de Belén" que integran estudiantes autoconvocados de folclore, los centros de estudiantes y diferentes organizaciones estudiantiles. Movilizaron también hoy las asociaciones civiles Tango crítico y Movimiento Federal de Tango.

Estudiantes de la UNA se movilizaron para pedir por la aparición de Maida. Foto: Télam

El hermano de Belén, Emanuel (23), contó que habló con ella por última vez el 22 de marzo, pero que su ex novio la vio hasta el 8 de abril por la mañana.

"El 16 yo me comunico con él y ahí me cuenta que hacía unos días que había desaparecido y que fuéramos a hacer la denuncia porque es muy raro que no venga a su casa por tantos días, siendo que dormía allí varios días a la semana", contó.

Emanuel explicó que la joven había comenzado con un consumo problemático de estupefacientes desde diciembre pasado y su sospecha es que haya sido captada por una red de trata, dado que la familia recibió dos testimonios de personas que dijeron haberla visto en situación de prostitución en el barrio de Constitución.

"Al parecer, comenzó a hacerlo por su propia decisión, pero quizás las cosas después salieron mal. Puede ser que se estuviera vendiendo su cuerpo para poder consumir y que la haya enganchado alguien que se dedica a explotar mujeres", dijo.

"Dios quiera que aparezca pronto, no sólo porque es mi hermana y estoy preocupado sino porque si aparece capaz enganchamos una red de trata. La idea es que estas cosas no pasen, no salvarla solo a ella y que el resto de las chicas la sigan pasando mal", dijo.

En tanto, la UNA emitió hoy un comunicado donde aclara que "sigue en la búsqueda urgente de nuestra estudiante del Departamento de Folklore, Belén Maida", ante las falsas versiones de que ya había aparecido. La campaña que busca dar con el paradero de Belén.