La fuerte respuesta del Gobierno por las denuncias de "estado de vulnerabilidad" del Parque San Martín

Esta semana, MDZ publicó las denuncias que un grupo de vecinos elevó a Fiscalía de Estado sobre el estado de vulnerabilidad de uno de los emblemas de Mendoza, como el Parque General San Martín. También hubo pedido de informes en la Legislatura que fue aprobado en Diputados sobre la situación. La respuesta del Gobierno.

"La obra de la que estamos hablando es Saludo al Sol, que fue vandalizada en dos oportunidades. Le cortaron los brazos de la escultura. Para mantenerla y restaurarla la hemos retirado del lugar. Estamos con toda la parte del trabajo para dejarla en condiciones", comenzó contando Ricardo Mariotti, director de Parques y Espacios Públicos, a MDZ Radio.

En el contexto de la denuncia se aclara que "no hay seguridad para las esculturas" y que la obra en cuestión no fue "cuidada". "Nosotros le damos la parte de seguridad al Ministerio, que es el encargado de brindar la custodia a estos espacios. Ante el primer acto de vandalismo que se produjo, elevamos una nota para que haya mayor control en la zona. El vandalismo no solamente está presente en el Parque, sino en varios lugares de la provincia. Afecta muchísimo al patrimonio cultural de los mendocinos, desde el sector nosotros lamentablemente tenemos que decir que hay muchos lugares como paradas de colectivos, plazas, espacios que a diario se ven vandalizados", sostuvo el funcionario en el programa No Cantes Victoria.

Se cortaron los dos brazos de la esultura.

Y atacó sobre el trasfondo político de las denuncias. "El parque no tiene un estado de vulnerabilidad como se dice. Sabemos de las denuncias y cuando dicen de una cantidad de vecinos, sabemos que las denuncias las hacen dos o tres individuos que denuncian constantemente. Uno cuando analiza los nombres, siempre son las mismas personas. Son conocidas públicamente, otras no. Yo lo percibo que justo se da en época de elecciones, eso pasa, los denunciantes tienen distinta ideología política y elevan distintos tipos de denuncias. En el fondo tiene una intención política. El estado de vulnerabilidad del parque no es tal, como se pretende instalar, basta con venir al parque y ver el estado de las esculturas", dijo Mariotti.

En contrapartida, los denunciantes manifestaron que en Fiscalía de Estado en primer lugar les dijeron que las denuncias eran mentira, pero con las pruebas la postura cambió. "No es muy lindo escuchar que te digan que has mentido en las denuncias. Lo quisieron hacer en Fiscalia de Estado y les tapamos la boca con pruebas. Nunca volvieron a cometer ese error", dijeron a MDZ y respondieron irónicamente: "Las más de veinte denuncias han sido parte de la campaña electoral. Nos descubrió".

Retomando con la defensa, el funcionario indicó: "Decir que el Parque está en un estado de vulnerabilidad está muy alejado de la realidad. El estado en el que encontramos el Parque hace 7 años es diferente. Las esculturas estaban dañadas, estaba desvastado, las calles no se podían circular, no había iluminación. Esculturas instalamos 7 en el Rosedal y otras dispersas en el Parque, una de ellas es el Saludo al Sol que ya será restaurada, estamos viendo que su ubicación sea otra y colocar allí una réplica. La restauración durará uno o dos meses".

"Con Fiscalía de Estado estamos en contacto de forma permanente informando sobre el estado del parque y haciendo seguimiento sobre las falencias que hay en el Cerro de la Gloria. De hecho hemos mejorado muchísimo el estado del Cerro. Se están recuperando los sistemas de riego, no es real que no estamos informando a Fiscalía de Estado, si no lo hiciéramos tendríamos un problema grande, lo venimos haciendo periódicamente no hay ocultamiento de información. Creo que no hay un conocimiento de la situación", aclaró sobre el reclamo del PD en el que informaban sobre la ausencia de estos reportes a Fiscalía.

"Yo diría que no son ciertas las cosas que denuncian, en un 99%, no es real el abandono que plantean. Quienes recorren el parque pueden ver que el mantenimiento del Parque es constante, se han mejorado muchísimos sectores. Decir que hay vulnerabilidad y abandono es un poco exagerado", finalizó diciendo Mariotti al respecto.