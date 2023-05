Una exdecana criticó a las universidades públicas y visibilizó una materia pendiente

Estudiar una carrera universitaria resulta hoy en Argentina un privilegio al que no pueden llegar todos los jóvenes. La falta herramientas de algunas universidades públicas para poder ser una opción para "todos", hace que muchos decidan optar por formarse en una universidad privada. Este fenómeno sucede particularmente en la Universidad Nacional de Cuyo, donde muchos estudiantes, al no tener turnos alternativos que les permitan trabajar y estudiar, deben elegir formarse en una institución de carácter privado. A esta situación se le suma un gran problema: las altas subas en las cuotas.



Frente a esto, MDZ Radio dialogó con Claudia García, exdecana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, quien afirmó que el estudiantado de dicha institución pública "termina siendo una elite".



“Es importante contextualizar cómo estamos económicamente. Esto no escapa a ningún presupuesto universitario, privado ni público. En el caso de las privadas crecen los costos, por eso aumentan las cuotas. Lamentablemente, este aumento no es proporcional al aumento de los salarios docentes. El mantenimiento de las universidades privadas es muy caro”, señaló García.



En el caso de la Universidad Nacional de Cuyo, según explicó, cada unidad académica presenta una realidad distinta. “Esto se ve cuando hay paros, la mayoría de las veces son en las facultades en donde los docentes viven exclusivamente de dicha dedicación, como en la Facultad de Artes, de Filosofía y Letras y de Educación. Las otras unidades académicas de profesiones liberales donde hay docentes que tienen otras ocupaciones, no les impacta de la misma manera", advirtió.

"Cuando trabajaba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el estudiantado era muy diferente. En la carrera de Trabajo Social por ejemplo, teníamos una población muy vulnerable, que trabajaba y estudiaba o que era la primera generación que llegaba a la universidad. No pasaba lo mismo con Sociología, donde la mayoría venía de padres formados universitariamente. En el caso de Comunicación Social, provenían de clase media. Por esta razón se debían tomar medidas diferentes, ya que no eran las mismas necesidades", señaló.



Para ella, la deuda de la universidad pública es el turno vespertino. "La Facultad de Ciencias Económicas tiene, en la Facultad de Ciencias Políticas recién las tecnicaturas empiezan a tenerlo, y en el caso de los Institutos Técnicos Universitarios también, el resto de las facultades no lo tienen. En la mayoría se cursa en la mañana o en la tarde, o en ambos turnos, con lo cual es imposible trabajar y estudiar. Esto genera que el estudiantado de la Universidad Nacional de Cuyo sea una elite”, remarcó.



Por esta razón, según indicó García, muchos chicos prefieren formarse en una universidad privada, ya que les brindan horarios flexibles, que les permiten trabajar. “Este es el gran debate de la universidad pública, se deben tener en cuenta las particularidades de cada carrera y de la unidades académicas”, advirtió.



Introducir turnos vespertinos, según explicó la exdecana, implica también un problema, ya que no todos los docentes tienen una dedicación exclusiva. "Muchas veces se debe aumentar la dedicación el doble", señaló.

La posibilidad de una modalidad virtual

García remarcó que luego de la pandemia, que implicó el regreso de una modalidad presencial, muchos estudiantes expresaron la necesidad de mantener una modalidad virtual, debido a los costos que implica movilizarse hacia la universidad y el tiempo de cursado. "Frente a la falta o escasez de presupuesto para plantear mayores dedicaciones o designaciones docentes, sería una buena opción que se pueda acceder virtualmente a las clases. Se puede pensar creativamente, para hacer un mix con la virtualidad", cerró.

