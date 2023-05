Estudiantes de una universidad privada reclamaron por el incremento de la cuota: "Varios chicos no pueden pagar"

Estudiantes de la Universidad de Congreso llevaron a cabo una sentada en las veredas del establecimiento privado en protesta por el descontento generalizado respecto a un nuevo aumento de cuota y la falta de inversión en las instalaciones académicas.

En la sentada participaron alumnos de todas las carreras que además solicitaron el apoyo de los conductores que circulaban por la zona, instándolos a hacer sonar sus bocinas en señal de solidaridad y repudio a la situación que atraviesa la comunidad estudiantil.

Una de las estudiantes que participó de la sentada habló en el programa radial de MDZ No Cantes Victoria: "Somos estudiantes de todas las carreras. En febrero hubo un aumento grande que se esperaba porque no aumentaba desde el año anterior, pero pasaron cuatro meses y volvieron a aumentar la cuota cuando los aumentos en los contratos se establece que son semestrales y no fue un aumento del 10% fue del 35%".

Los alumnos exigieron la respuesta de las autoridades

"De $24.000 pasó a $33.000 la cuota, es un incremento muy grande que muchos chicos no lo pueden pagar. Hay carreras como psicología que no están en las públicas y los chicos si o si tienen que sacar de donde no tienen para pagar la cuota", agregó la joven.

Carteles pegados por los alumnos

Debido a este aumento, muchos alumnos han decidido cursar menos materias para pagar menos dinero, aunque eso signifique alargar su carrera universitaria.

Además de la cuota, los alumnos aseguraron que los que pagan no se ve en las instalaciones: "Hace cinco años que estoy en la universidad y nunca he visto cambios de banco. Tenemos calefacción gracias al Correo Argentinos, porque son de sus calderas. Los bancos y pupitres son un desastre, hay insectos en la universidad como cucarachas o vinchucas y eso te puede perjudicar la salud".

Una ventana abierta con un banco

Otro de los problemas denunciados por los estudiantes es la falta de agua, ya que los dispensers no poseen agua y los alumnos deben comprarla.

Según comentaron los alumnos, los profesores también poseen sueldos bajos y eso genera que "renuncien constantemente". "Los profesores están conforme con lo que estábamos haciendo, por lo que nosotros estamos haciendo y no vamos a asistir a clase hasta que no se normalice la situación", explicó Nicolás.