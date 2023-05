La provincia que le esquiva a las Taser y adquirió pistolas de gas pimienta

Mientras continúa la polémica por la compra de pistolas Taser por parte del Gobierno porteño, la provincia de Córdoba anunció en las últimas horas la compra de 1000 armas no letales que utilizarán gas pimienta.

Las mismas serán utilizadas en 45 días en los barrios de la ciudad Capital en situaciones de crisis, anunció el ministro de Gobierno y Seguridad provincial, Julián López.

Se trata de pistolas y fusiles que lanzan cápsulas de gas pimienta y no choques eléctricos como utilizan las Taser, que por el momento no está previsto que se adquieran en la mencionada provincia.

En una primera etapa, la compra de 1000 unidades será únicamente para el uso en la ciudad de Córdoba en manos de los efectivos de Unidades Operativas de la fuerza policial.

El ministro de Gobierno y Seguridad, Julián López, explicó que se trata de armas que permiten incapacitar a varios agresores con un solo dispositivo, a través de disparos de hasta 30 metros que despliegan agentes químicos. El efecto que tienen estas pistolas es que logran incapacitar de manera temporal a los agresores y minimizar su riesgo de vida.

“Las mil armas no letales se van a incorporar a nuestra Policía como una nueva herramienta para trabajar contra el delito. El color llamativo que tiene, el color naranja, identifica a nivel internacional a las armas no letales. Lo que ell permiten es una operatividad mayor en cuanto a la distancia. Las pistolas Taser se tienen que usar a corta distancia, estas no. Tienen una posibilidad de disparo de hasta 30 metros”, explicó López.

“Otra de sus ventajas es que, ante la posibilidad de la existencia de dos o tres agresores, las armas no letales eléctricas sólo pueden dirigirse hacia un solo individuo. Por el contrario, este tipo de armamento permite poder atender circunstancias que involucran a dos, tres o cuatro personas juntas. No solo con impacto de manera directa, sino también indirecto: es decir si apunta contra el piso o contra la pared”, señaló el ministro.

Según expresó, las mil pistolas se incorporarán al armamento tradicional que cada efectivo policial tiene en la provincia. “Estimamos que en 45 días podrán estar a disposición de nuestros agentes policiales para ayudar a las unidades operativas con la capacitación correspondiente”, indicó.