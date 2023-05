Expertos en ovnis se reúnen de urgencia por una inquietante hipótesis

Después de 20 años de congresos nacionales en distintos puntos del país, la Fundación Argentina de Ovnilogía (FAO) llevará sus discusiones a Mar del Plata, donde espera una convocatoria superlativa y discusiones acaloradas sobre una de las hipótesis que inquietan a los ufólogos. "Hay un retroceso del fenómeno desde hace por lo menos 10 años", anticipó el investigador Luis Burgos.

"En 1947 empezó este fenómeno en Argentina y en el mundo, con evidencias sólidas y contrastables que siguen hasta la más inmediata actualidad. Decidimos llevar el congreso por primera vez a Mar del Plata porque está entre las 10 ciudades con mayores avistamientos de ovnis; permanentemente estamos recibiendo informes de la zona marítima, de luces que van, vienen, y salen del agua. Hay anomalías luminosas que se pueden explicar y otras que no", sostuvo el presidente de la FAO, en diálogo con MDZ.

Consultado sobre si una foto o video puede certificar una aparición de esta naturaleza, el investigador platense que compiló hasta el momento más de 6 mil casos a nivel nacional ponderó que "el testimonio y la confiabilidad es lo más importante, porque antes no teníamos toda esta tecnología y los eventos se registraban igual". "Si un testigo hace 10 años nos manifestó un evento y lo tuvimos en cuenta, seguramente hoy lo podemos entrevistar de nuevo y nos va a contar lo mismo", agregó.

No obstante, muchas de las denuncias se explican por un error o malas intenciones: "El 90% de las apariciones extrañas que nos llegan en una foto son aves o insectos que pasaron por la cámara. También hay vivos que quieren hacerse los graciosos y las editan. Por eso les pedimos los datos técnicos y la foto original, si dicen que la recortaron".

Luis Burgos con sus binoculares - Foto: Facebook

Otros eventos como los satélites Starlink, de Space X, también "suelen confundir a muchos", por el recorrido de luces que muestra en el cielo.

No solamente se perciben estas apariciones, distinguió Burgos, en el cielo o el mar. "Puede ser en cualquier lugar", indicó, al tiempo que no hay objetos "solamente voladores, sino también rastreros que pueden dejar marcas en un campo". "Tampoco son naves nodrizas, podemos hablar de objetos del tamaño de un auto o un helicóptero", graficó.

"Conozco camioneros que van todas las noches de su vida por la ruta 3 y nunca vieron nada, y gente que vive en un campo perdido y no deja de ver estos fenómenos", subrayó el autor del libro "Expedientes ovnis. Los archivos clasificados argentinos".

Para el descontento de los investigadores Burgos, Carlos Gómez, Esteban Corio, Fernando Lefevre y Esteban Dylan, algunos de los que van a disertar el próximo sábado, los eventos se dan cada vez con menos frecuencia pese a que "se instaló erróneamente que durante la pandemia habían crecido".

"Añoramos la década del 60 o 70. Hay un retroceso de cantidad y calidad, y los celulares modernos no muestran mejores cosas", lamentó el testigo de la aparición mundialmente conocida como "Caso Atalaya", el avistamiento de un ovni más famoso de Argentina, en 1986, cuando un grupo de ufólogos se topó en dicha localidad con un centenar de círculos de trigo, que adujeron a algo parecido como un platillo volador y siete de ellos vieron su paso fugaz.

Quién está dentro de un ovni

"Detrás del ovni hay una inteligencia rectora. No es una nave gigantes y puede estar tripulada o no", sostuvo el titular de la FAO, quien reconoció que una de estas naves podría tener "entre 6 y 15 metros, no más que eso".

Los especialistas no hablan de extraterrestres como los posibles tripulantes de las naves, sino de "humanoides".

"Muchas de las naves pueden llegar a bajar sin el tripulante a tierra, lo que no significa que puedan estar en las cercanías. Nosotros creemos por las apariciones que ocurrieron y ocurren en la bahía de Samborombón sumado a efectos en el agua muy extraños, que puede haber humanoides que estén escondidos. Seguramente tengan bases", reveló.

Estos escondites podrían estar en el Río de la Plata, los cerros y algunas montañas, según estimaron.

"Una nave no haría un viaje tan largo para volver a su lugar de origen. Si hay apariciones un día sí y otro no, significa que lo que la mueve tiene que estar inevitablemente cerca. Creemos que hay bases en nuestro país desde la década del 40 y si están en el agua pueden hacerlo a muy poca profundidad", arriesgó Burgos. El diario de La Plata se hizo eco de la primera aparición sobrenatural a nivel nacional - Foto: FAO

Los detalles de la reunión de especialistas de ovnis

El encuentro será el sábado 3 de junio, entre las 15 y las 20 horas, en la Asociación de Empleados de Casino ubicada en 25 de mayo 2847, con entrada libre y gratuita.

Durante las 5 horas de duración del evento, disertarán los investigadores Carlos Gómez, Esteban Corio, Fernando Lefevre, Esteban Dylan, Nelson Polanco, José Alberto Tunich, Demetrio Charalambous y Luis Burgos. Las exposiciones repasarán distintos tópicos que forman parte del corpus de la investigación ufológica, presentación de casos, investigaciones y charla-debate con el público asistente.

Con base en la ciudad de La Plata, la Fundación Argentina de Ovnilogía (FAO) tiene más de 150 representantes en todo el territorio nacional, siendo una de las organizaciones más convocantes y prolíficas en el campo de la investigación ovni. La FAO acostumbra a realizar eventos como vigilias nocturnas, reuniones y charlas informativas abiertas al público y de carácter gratuito varias veces en el año.

"Estamos llevando a Mar del Plata este evento federal abierto y gratuito, como es tradición en la FAO. Además de ser una 'zona caliente' del fenómeno ovni, como toda la costa bonaerense, es una ciudad en la que siempre hay una excelente respuesta del público y mucha avidez por conocer más sobre el tema", expresó el titular de la organización.

La FAO fue fundada el 28 de diciembre de 1984 y es presidida por Luis Burgos, uno de sus fundadores. Burgos es un investigador platense pionero en la investigación de campo. Con más de 50 años de experiencia en el análisis de fenómenos anómalos en toda la Argentina, es reconocido como uno de los especialistas más relevantes del panorama nacional.

Además de haber investigado verdaderos clásicos de la casuística nacional, Burgos estuvo involucrado como testigo en el "Caso Atalaya", uno de los avistamientos mas recordados de la "ufología" argentina. También ha participado como columnista y panelista invitado en radio y televisión, en programas como "El pueblo quiere saber", "Siglo XX Cambalache" o "Animales Sueltos", entre otros.