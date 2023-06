El exorbitante precio que piden por un departamento en pésimas condiciones

El usuario de Twitter @nachoj84 causó revuelo en las redes sociales al compartir una impactante imagen de un departamento en alquiler, con una cocina en condiciones lamentables, junto a un precio desorbitado. El tuit rápidamente se volvió viral, generando una oleada de reacciones y comentarios entre los usuarios de la plataforma.

"Me gustaría decir que esto es joda pero no, acabo de ver un PH en floresta con la cocina EN ESTA CONDICION y piden 120k", escribió el usuario y adjuntó una foto donde se ve una cocina en estado deplorable, con paredes manchadas, el suelo gastado, una ventana rota y una falta evidente de mantenimiento.

El valor que pide el dueño también llamó la atención del usuario

Foto: Twitter-@nachoj84

En pocas horas, el tuit se volvió viral con más de 1 millón visualizaciones y más de 15.000 me gustas.

Algunos usuarios señalaron que el precio solicitado por el departamento era exorbitante incluso si la cocina estuviera en perfectas condiciones, y consideraron que la imagen compartida por @nachoj84 es un claro ejemplo de las malas prácticas que a veces se encuentran en el mercado inmobiliario.

Otros dejaron divertidos comentarios: "Una manito de pintura y un exorcismo y queda como nueva", "Ya está alquilado me parece ¿o los hongos esos son okupas?" o "la bacteria más chica te sirve como maqueta de ciencias naturales".

Además, los usuarios que también buscan departamentos se "coparon" y subieron algunas publicaciones similares.

Yo no supero este que tiene la ducha en el medio de la pieza, que no tiene puerta. La pared esa entre la ducha el inodoro tranquilamente podría estar cerrando el baño completo jajaaj pic.twitter.com/WwUDALrtLq — Macarena Elkin (@macuem) May 31, 2023

Acabo de ver esto en colegiales jahsjaja pic.twitter.com/L0LHPm2SGs — ISG alunee (@alunee2) May 30, 2023

Una usuaria escribió una reflexión sobre la búsqueda de departamentos: "Estamos buscando alquiler y no se entiende. Te piden 150k algunos por algo destrozado. Encima te dicen 'necesita algunos arreglos pero se negocia'. Son jodaaa".

Por su parte, el creador del tuit viral escribió: "A mi lo que más bronca me da de toda la situación es que, ponéle que tenés la capacidad para hacer un esfuerzo y decir 'me estiro a 150-180k' y lo que esperas es encontrarte con algo de mínima LINDO y HABITABLE. Pero no, te tiran departamentos que ni los orcos de Mordor habitarían".