Qué hacer en casos de sufrir una intoxicación por drogas en un boliche

Tres mujeres denunciaron en las redes haber sido drogadas en WABI, un boliche de Mendoza. Las chicas describieron los síntomas que experimentaron, como vómitos y pérdida de conciencia.

Ailén Cornejo fue la primera en compartir su experiencia en Twitter, en la que describió cómo se sintió mal después de tomar una bebida en el boliche WABI. "Quiero contarles lo que viví anoche (viernes 28 de abril) en el boliche WABI. A eso de las 3 de la mañana comencé a sentirme muy mal (tengo pocos recuerdos de la noche) luego aparecí en la enfermería, completamente inconsciente, no podía mantener los ojos abiertos", expresó la joven a través de su cuenta de Twitter.

La víctima indicó que bajo esa situación, las amigas la llevaron hasta su casa y le avisaron a sus padres sobre su estado de salud. Sin embargo, luego de permanecer algunos minutos en el lugar "no paraba de vomitar" y "se hacía pis encima". Otras dos mujeres, que estuvieron en la misma fiesta, también padecieron los mismos síntomas.

La historia de Ailén Cornejo

En su cuenta de Twitter, la joven aseguró que los efectos que padeció habrían sido como consecuencia de éxtasis, sin embargo, en diálogo con MDZ, el presidente de la Asociación Toxicológica Argentina, Sergio Saracco negó que esta droga fuese la causante y también dijo qué se debe realizar en dichas situaciones.

En base a los síntomas que padecieron las jóvenes-falta de conciencia y dificultar para retener líquidos- Saracco comentó que no es posible que sea éxtasis, ya que es una droga que produce un síndrome excitatorio y serotoninérgico como el joven que falleció en Buenos Aires. Muchas veces hay taquicardia, hipertensión, excitación, fiebre, algo contrario a lo que sufrió la joven.

"Los cuadros más depresores(el que sufrió la joven) están relacionados por ejemplo con el alcohol que genera cuadros similares, vómitos y depresión del sensorio con relajación de esfínteres y después una amnesia aerógrada. Otras que están dentro de este grupo (depresoras) son algunos tranquilizantes de acción rápida y también están por ejemplo la gama hidroxibutirato (GHB) que son sustancias depresoras sintéticas que se utilizan habitualmente con fines de de sumisión química, que es cuando se le suministra a una persona una droga depresora para que esté vulnerable", comentó.

"Estas sustancias tienen un efecto inicial desinhibitorio que puede facilitar la obtención de información o persuadir a alguien para que lo acompañe a un lugar donde puede ocurrir una situación de abuso. Este estado culmina en una vulnerabilidad total donde no hay resistencia"

Luego de sufrir la vulneración, el experto aseguró que se sufre un cuadro de amnesia que no emíeza solamente desde que se ingesta la droga, sino que "borra momentos anteriores a la consumición" lo que puede ser peligroso ya que se puee involucrar a alguien que no tuvo nada que ver. "Muchas veces se acuerdan que se subieron a un taxi antes de ir a una fiesta y el taxista justo estornudó y desde ahí no me acuerdo de nada, entonces el taxista fue uno de los culpables cuando en realidad no tuvo nada que ver".

Las sustancias depresoras como el alcohol o la gama hidroxibutirato solo "necesitan uno o dos mililitros para generar este efecto".

Qué hacer

Según lo explicado por Saracco, si una persona se siente mal en un boliche, lo primero que debe hacer es solicitar ayuda a las personas con las que asisten. En caso de que no reciba ayuda, se recomienda llamar a un familiar o al número de emergencia (como el 911, por ejemplo). Es importante buscar un lugar seguro y acudir a un hospital para que se realice un análisis y se determine qué tipo de droga se encuentra en el sistema. El tratamiento adecuado llegará según la persona y sus predisposiciones, por lo que es esencial recibir atención médica especializada para evitar empeorar la situación.

"Cuando uno va al médico por un problema, te preguntan por tus antecedentes o si estás tomando otra medicación, para que no se potencien. En las fiestas eso no pasa y si alguien tiene una predisposición puede terminar con una situación grave", comentó, por lo que ir a un hospital es la mejor opción.

En dichos casos cuando ya han pasado varias horas desde la pérdida de conciencia, Saracco recomienda "buscar asistencia profesional para ver si ha sido víctima de abuso para que se le suministre el kit de abuso en donde se le van a dar la medicación que frena el riesgo de contraer una enfermedad transmisible o tener un embarazo, no deseado". Lo ideal hacer estos exámenes en las primeras 12 horas no solo para evitar enfermedades o un embarazo, sino para poder identificar al agresor a través del ADN.