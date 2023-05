Más jóvenes mendocinas aseguraron ser drogadas en un boliche

Luego de que una joven mendocina denunciara en las redes sociales haber sufrido una intoxicación por una bebida que tomó en el boliche WABI, dos jóvenes más han comentado que pasaron por situaciones similares.

Las chicas describieron los síntomas que experimentaron, como vómitos y pérdida de conciencia, y compartieron sus historias para alertar a la comunidad.

Ailén Cornejo fue la primera en compartir su experiencia en Twitter, en la que describió cómo se sintió mal después de tomar una bebida en el boliche WABI. "Quiero contarles lo que viví anoche (viernes 28 de abril) en el boliche WABI. A eso de las 3 de la mañana comencé a sentirme muy mal (tengo pocos recuerdos de la noche) luego aparecí en la enfermería, completamente inconsciente, no podía mantener los ojos abiertos", expresó la joven a través de su cuenta de Twitter.

La víctima indicó que bajo esa situación, las amigas la llevaron hasta su casa y le avisaron a sus padres sobre su estado de salud. Sin embargo, luego de permanecer algunos minutos en el lugar "no paraba de vomitar" y "se hacía pis encima".

La historia de Ailén Cornejo

Fuente: Twitter-@ailucornejo

Tras sentirse de esa manera durante la noche, el sábado por la mañana su familia decidió llevarla al hospital. Si bien le realizaron estudios de sangre y orina, "al haber pasado varias horas no figuraban drogas, pero todos los síntomas coincidían con una intoxicación de alguna droga".

La publicación de Ailén se volvió viral y cientos de usuarios se mostraron indignados por esta situación, pero también dos jóvenes comentaron que sufrieron una situación similar en la misma noche y boliche.

Valentina citó el tuit de Ailén y dijo: "Me pasó esto mismo ese viernes, algunos minutos después de mi primer (y único) trago, me empecé a marear y no podía ver casi nada. No podía mantenerme parada. En enfermería me tomaron la presión y la tenía alta. He estado con vómito hasta hace unas horas".

"Fui a la guardia y por las horas que ya habían pasado no saltó nada (además me dijeron que no todas las sustancias saltaban). Me dijeron ahí que habían venido otras chicas con los mismos síntomas y habiendo ido al mismo boliche. Por suerte no estaba sola y no pasó a peores", comentó. La historia citada

Fuente: Captura de pantalla/Twitter

Ailén, la creadora de la publicación, luego comentó que una joven le envió un mensaje donde también comentaba una situación similar. Otra joven comentó que padeció una situación similar

Foto: Twitter-@ailucornejo

Hasta el momento, no se ha registrado ninguna declaración oficial del establecimiento.