El video de un "fantasma" que aterró a los empleados de una carnicería

Un video que compartido en la red social TikTok se hizo viral esta semana al mostrar la sombra de lo que parece “un fantasma” en una carnicería de la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco.

Las imágenes fueron compartidas por el usuario @fredomyan quien explica que el video corresponde a una cámara de seguridad del local y que llegó a sus manos porque se lo envió su hermano, que es empleado en esa carnicería.

En el video viral logra verse la sombra de una persona y segundos después cómo se cae un cuchillo de la mesada donde está distribuida la carne que se comercializa en dicho local. Muchos atribuyen las imágenes a un posible fenómeno paranormal, mientras otros buscan una explicación lógica a lo que se ve.

“Mi hermano me mostró un video de seguridad donde pasa algo extraño en su trabajo”, comienza diciendo el viral que cuenta con más de 800 mil vistas y más de 4500 comentarios en TikTok. “Se ve alguien saliendo rápido de la nada. Cae un cuchillo solo sin que lo toquen”, es el único relato que tiene el clip.

Es por eso que el usuario de TikTok compartió otro video en el que explica cómo se lograron las imágenes y lo sucedido. “Me llamo Damián, soy el que subió el video de la cosa extraña que pasaron en la carnicería. Soy de Resistencia, Chaco, y soy instructor de gimnasia. Quería comentarle el tema del video”, comienza relatando.

Y explica que en las imágenes se puede ver a una persona “que pasa rápido”. “Como no se veía bien, yo lo edité y lo puse al principio para que se vea bien que no se logra ver quién es y tampoco se ve que tenga piernas, se ve esa parte como transparente”, describe Damián.

“Luego pasan los carniceros y al momento se ve que cae un cuchillo desde la mesada. Yo pregunté a mi hermano que es la persona que trabaja allí, como les dije en el video anterior, y me dijo que ahí no hay ningún lugar donde pueda entrar viento como para que se pueda caer así como si nada", explicó.

Por último, el tiktoker señaló: "No les digo donde queda la carnicería, yo solamente quería que se viera este suceso. Y para la gente que crea o no, yo creo que hay cosas que pasan que a veces no tienen explicación. Soy de esas personas que hay que ver para creer”, aseguró en su nuevo posteo.