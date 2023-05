El emotivo momento que se vivió en el Malvinas Argentinas

Durante un emocionante partido del Mundial Sub 20 se vivió un momento increíble que quedará en la memoria de los presentes. Un jugador de la selección de Nigeria sorprendió a un fanático argentino al entregarle su camiseta al término del encuentro.

Oscar Ponce, afortunado receptor de la camiseta, relató cómo se desarrolló esta inolvidable historia. Ponce, oriundo de Mendoza e integrante del club de coleccionistas de figuritas "Cafuinternacional" (Club de Amigos Figureteros Unidos), compartió su experiencia única.

"Nosotros decidimos hacer nuestras propias figuritas con la particularidad de que las firmen los protagonistas, los futbolistas y deportistas. Aprovechamos la oportunidad para hacerla firmar a los jugadores de los seleccionados Sub 20 y durante la semana me puse en contacto con Abel Ogwuche (jugador de la selección de Nigeria) para encontrarnos en el hotel. Él me propuso vernos en la cancha", reveló Ponce.

Esto preocupó a Oscar, puesto que es difícil para un jugador visualizar a alguien en un estadio con miles de personas. Luego del partido, Ogwuche se acercó a la platea y divisó a Ponce.

"Le hice señas y él me vio. A pesar de que la gente lo detenía en su camino, él seguía corriendo. Cuando me encontró, se quitó la camiseta y me la regaló. Nos dimos un abrazo y fue una experiencia sumamente emocionante. Nunca pensé que lo vería rodeado de tanta gente. Nunca imaginé que este encuentro pudiera suceder. Estoy realmente feliz por lo que ocurrió", expresó Ponce emocionado.