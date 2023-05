La invitó a estudiar, ella pensó que era una cita y su respuesta se volvió viral

Estudiantes de Derecho en la Universidad de La Plata tuvieron un desacuerdo por WhatsApp cuando uno propuso reunirse para repasar antes de un recuperatorio y ella pensó que la estaba invitando a salir. "Me es más sencillo repasar haciéndolo tipo ping pong. Lo propuse en el grupo pero no me dieron bola", le dijo el joven y ella le respondió con una lista de requerimientos para salir con ella. Ahora, la insólita charla se volvió viral.

Inmediatamente, ella le respondió: "Para que yo salga con alguien tengo como un estándar", fue el mensaje de ella antes de una extensísima lista de requisitos. Entre ellos, le criticó que no medía más de 1,80 metros, que era muy serio y exigía que su pretendiente debía ganar mas de $100.000 al mes. A cada uno de ellos, le agregó entre paréntesis si el joven los cumplía o no.

La captura de pantalla que subió el joven a Twitter y se volvió viral. (Foto: Twitter/@RenoNieva)

Además, incluyó un ítem que indignó al joven: "Que tenga mascota (tenés pero no es de raza, así que no cuenta)". Eso ya no fue tolerable. En primer lugar, le marcó exactamente lo que le dijo en cuanto a una potencial reunión entre ambos: "Te dije de ir a estudiar", fue la aclaración contundente y comenzaron las explicaciones.

"No le gustas a todo el mundo. No flashees porque un tipo te diga de ir al McDonald's", continuó aclarando el joven, sin olvidar el comentario que hizo sobre su mascota: "Tercero y más importante (...) Nadie habla mal de Athena. No será de raza pero no es una perra creída como vos", sentenció. Luego de esto, la bloqueó de WhatsApp, no sin antes desearle que se saque un uno.

Con más de 15 mil "me gusta" y más de mil retuits, el tuit se volvió viral. Un usuario, a la publicación en Twitter del joven, respondió: "Si alguien tiene el WhatsApp del pibe que me lo mandé, lo quiero de amigo". Otro de ellos, le preguntó: "Decime como siguió esto en la vida real ¿Te pidió disculpas? ¿La seguiste viendo? ¿Se sacó el tan ansiado uno?, pero el joven respondió que recién la verá el miércoles y, segura mente, muchos esperarán la continuidad de la historia con gran expectativa.