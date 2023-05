Todo el color de la previa y el partido: Italia y Brasil hicieron vibrar a más de 35 mil mendocinos en el Malvinas

El Mundial Sub 20 que se juega en territorio argentino dio su puntapié inicial este fin de semana y los partidos que se disputan en Mendoza resultaron ser un gran atractivo tanto para la población local como para quienes vienen del extranjero a alentar a sus selecciones. Este domingo en el Estadio Malvinas Argentinas recibió sus primeros dos encuentros: Nigeria vs. República Dominicana -que terminó 2 a 1- e Italia vs. Brasil. La Azurra y la Verdeamarela se llevaron todas las miradas debido a que se trata de dos combinados nacionales de gran calibre y que de antemano prometían un espectáculo, el cual terminó con un abultado resultado de 3 a 2 a favor de los europeos.

La previa al ingreso a las tribunas del estadio tuvo todo el color que merece una cita mundialista: una gran cantidad de brasileños -incluyendo familiares- que arribaron a la provincia a alentar a su Selección, miles de mendocinos que se acercaron a disfrutar de una tarde de fútbol, italodescendientes que optaron por apoyar al conjunto tano y -dicho sea de paso- aprovechar la histórica rivalidad entre Brasil y Argentina.

La familia de Mycael, el arquero brasileño, dijo presente. Foto: MDZ.

Con un estadio que estuvo casi lleno (35.531 espectadores informó la FIFA en la nueva pantalla del Malvinas), a partir del mediodía comenzaron a arrimarse los primeros aficionados. Muchos de ellos inclusive vieron Nigeria-Dominicana (2-1 para los africanos). "Llegamos hoy a las 12. Mi novio juega y es el arquero de la Selección de Brasil. Estamos muy ansiosas y esperemos ganar. Mendoza es muy bonita. Ya habíamos venido. Vamos a ver todos los partidos y Brasil va a salir campeón", comentó a MDZ la pareja del guardametas Mycael, quien defiende el arco de Athletico Paranaense.

Los más chicos también se mostraron entusiasmados por el partido y por la presencia de la Selección brasileña. "Me gustan los colores, el territorio es más grande y su idioma es mejor. Mis jugadores preferidos son Neymar y Pelé", dijo un niño que se vistió de forma completa con los colores brasileños.

Debido a la gran concurrencia y la no habilitación de una boletería en el estadio, muchos decidieron ir a probar suerte y buscar tickets en las inmediaciones. "Estuve en Santiago de Chile hasta el viernes. Llegué acá para pasear y conocer la Ciudad. Es muy bella y hermoso. Hace mucho frío. Creo que Brasil es el favorito. Italia y Argentina también", señaló un hincha que se mantuvo activo en los ingresos para detectar a quiénes podían venderle algún ticket de sobra.

Los mendocinos que fueron al partido lo hicieron, en su gran mayoría, para alentar a Italia. Algunos señalaron tener familiares provenientes del país europeo y que, en esta ocasiones, es un buen momento para tomar partido por el combinado tano. Otros simplemente optaron por presenciar un partido de altísimo nivel y no faltaron los que le pusieron picante a la jornada y le hicieron sentir a Brasil que en Mendoza -al menos este domingo- fue visitante.

La situación terminó siendo particular: había muchísimos más brasileños que italianos en el Malvinas, pero los mendocinos inclinaron la tribuna en contra de los sudamericanos. Y esto se hizo notar, por ejemplo, cuando la afición entonó el clásico cántico "tomala vos, dámela a mí, el que no salta... es de Brasil" o bien silbó en algunos tramos del partido a los jugadores brasileños.

Más fotos de la previa

Dos fans brasileños que buscaban entradas a último momento. Foto: MDZ.

Foto: MDZ.

Una familia mendocina apoya a la Selección italiana y luce una camiseta del Napoli con la iamgen de Diego Maradona. Foto: MDZ.

Es ucraniano, vive en Canadá y viajó a la Argentina para alentar a Eslovaquia, que jugó este sábado en San Juan, a pocos kilómetros de Mendoza. Foto: MDZ.

Foto: MDZ.

En la cancha también lo ganó Italia

Con goles de Matteo Prati y Cesare Casadei en dos ocasiones para la Azurra y de Marcos Leonardo en dos oportunidades para la verdeamalera, Italia se impuso ante Brasil por 3 a 2 en su debut en el certamen. Foto: Télam. Foto: EFE. Foto: Télam. Foto: Télam. Foto: Télam. Foto: Télam. Foto: Télam.

Por tercera vez en la historia, Mendoza es sede de un Mundial de fútbol organizado por FIFA. Tal y como pasó en el torneo de selecciones mayores de 1978 y años después con el certamen juvenil en 2001 (en ambos con Argentina campeón), en el Estadio Malvinas Argentinas ubicado en el Parque General San Martín comenzaron hoy los encuentros de la fase de grupos del Mundial Sub 20. A primer turno, Nigeria le ganó 2 a 1 con goles de Samson Lawal y Jude Sunday a República Dominicana. Luego, vino el turno de tanos y brasileños que deleitaron al Malvinas repleto.

Este lunes será el turno del Grupo F, donde se verán las caras Francia - Corea del Sur y Gambia - Honduras. Los grupos D y F jugarán todos sus encuentros en el Estadio Malvinas Argentinas.