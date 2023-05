Abril negro: preocupa la cantidad de muertes viales de motociclistas

Son las elegidas de miles de personas para trasladarse y acortar tiempos de viaje, tanto por su accesibilidad como por su menor costo de mantenimiento. Pero además, por la facilidad que representan a la hora de estacionar en espacios más chicos, las motos, ciclomotores y motonetas en todas sus versiones, marcas y modelos, son uno de los medios de movilidad más usados en Argentina y Mendoza. En calles, rutas y accesos, las situaciones relacionadas a un bajo nivel de percepción de peligro saltan a la luz: excesos de velocidad, imprudentes adelantamientos en arterias transitadas, niños y niñas a bordo de los vehículos y pasajeros/as sin el adecuado casco protector, son tan solo una parte de las conductas de riesgo más frecuentes.

La problemática relacionada al alto porcentaje siniestros viales que tuvieron a motociclistas como principales afectados también se comprueba en las estadísticas. Según los datos más recientes elaborados por la Dirección de Estadística Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a partir de los datos reportados desde las provincias, hasta el 1 de febrero de 2023 hubo en Argentina 3.828 muertes totales producidas como consecuencia de un choque. De ese total, 119 ocurrieron en Mendoza.

Si se tiene en cuenta que el organismo nacional reporta los fallecimientos que ocurren en el lugar del siniestro, es preciso aclarar que la cantidad es mayor al incluir los decesos que ocurren tras el choque. La Asociación Civil Luchemos por la Vida dio a conocer que las muertes en Mendoza como consecuencia de un siniestro vial fueron de 234 en 2022, en tanto que en el país, el total registrado fue de 6.184.

Desde la entidad llevan años solicitando la aprobación de la Ley que establece en el país la prohibición de consumir alcohol antes de estar frente al volante. Pero además, es uno de los sectores que viene abogando para generar conciencia en relación al uso de casco por parte de motociclistas. Esto es justamente, porque el 40% de personas las fallecidas en siniestros viales circulaba en moto. En tanto que cuatro de cada diez tenía entre 15 y 34 años.

De allí la necesidad de generar campañas que apunten a la prevención al momento de conducir estos vehículos. “Los traumatismos craneales y cervicales son la principal causa de muerte y lesiones graves entre los conductores de motocicletas y bicicletas. Los cascos protegen al evitar o amortiguar golpes y heridas en la cabeza, devastadoras y discapacitantes”, citaron en un comunicado emitido en enero en el marco de la presentación del material destinado a esa campaña.

Entre los argumentos, desde Luchemos por la Vida, también habían advertido que los motociclistas que usan el casco tienen un 73% menos de mortalidad que los que no lo usan. "Los motociclistas que usan el casco tienen hasta un 85% menos de lesiones graves que los que no usan casco. Sin embargo, un alto porcentaje de ocupantes de moto no lo usan, en especial, en el interior del país. Y la mayoría de ellos son jóvenes", habían advertido desde la asociación nacional.

Abril trágico

A nivel provincial, la realidad es alarmante con solo atender a los hechos más recientes en este sentido. El último ocurrió este lunes 24 de abril, cuando un joven de 24 años murió como consecuencia de un choque fatal con un auto, mientras circulaba a bordo de su moto, sobre la lateral norte de la calle Emilio Civit, de Maipú. El día anterior, una joven de 33 años, falleció en la Guaymallén, tras chocar contra un vehículo mientras viajaba por calle Adolfo Calle a bordo de su moto para entregar pedidos para la empresa para la cual trabajaba.

El sábado 22 de abril otra tragedia se cobró la vida de una mujer y un hombre que se trasladaban en motocicleta por la ruta Nacional N°40. El fatal hecho sucedió a la altura de la localidad de San Carlos, luego de que el vehículo colisionara con una camioneta que circulaba por la ruta en dirección sur. El lunes 17 de abril, otro doloroso hecho protagonizado por personas a bordo de una moto, sucedió cuando una mujer cayó del vehículo en el que se trasladaba. El hecho ocurrió en el Acceso Sur, a la altura de la calle Rawson. La joven tenía 33 años e iba como acompañante en una Yamaha que era conducida por su esposo. La imagen tras el choque en la ruta Nacional 40.

El domingo 9 de abril, la noticia relacionada al accidente ocurrido en la ruta provincial 222 -en el departamento de Malargüe-, en el marco de un encuentro internacional de motos Harley Davison, conmocionó al país. El hecho trágico ocurrió cuando un hombre de 70 años perdió el control de su moto, chocó a tres personas (que tuvieron que ser hospitalizadas de urgencia) y como consecuencia del grave impacto, murió. Exactamente una semana antes, el sábado 1 de abril, un siniestro vial que tuvo como escenario el Parque General San Martín provocó la muerte de un motociclista de 30 años. El hecho ocurrió en la Avenida Libertador.

Casi 900 multas en tres días

Entre los datos dados a conocer por el Ministerio de Seguridad de Mendoza figura uno que llama la atención. Es que solo durante el fin de semana que transcurrió entre el viernes 14 y el domingo 16 de abril, se labraron 878 multas de tránsito en la provincia. De ese total, 626 se emitieron por faltas leves. También, se desarrollaron 169 controles de alcoholemia en todo el territorio provincial y se multó a 57 conductores por circular alcoholizados: 24 con menos de un gramo y 33 con más de un gramo.

Durante esos operativos los oficiales de tránsito retuvieron 48 licencias, 46 vehículos y 42 motos . Además, 30 personas fueron sancionadas por no poseer la revisión técnica obligatoria (RTO). En cuanto a los siniestros viales, los datos indican que en esos tres días, se registraron 23 accidentes, 11 de ellos con personas lesionadas, pero no hubo que lamentar víctimas fatales en la provincia.

El impacto en el sistema de salud

Recientemente, la Dirección Nacional de Observatorio Vial presentó un informe en el cual pone el foco en el impacto en el sistema de salud que tiene la recurrencia de los accidentes viales y menciona las consecuencias de los traumatismos encefalocreneanos derivados de golpes ocasionados tras sufrir un siniestro a bordo de una moto o motocicleta.

El estudio, elaborado por la Dirección de Investigación Accidentológica del Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), estima el costo de la atención médica de motociclistas que ingresan al sistema de salud por motivo de lesiones vinculadas a la cabeza y el cuello (incluyendo los TCE). Las consecuencias derivadas de este tipo de lesiones en el cráneo por el no uso (o mal uso) del casco pueden afectar considerablemente la salud de las personas implicadas o provocar su muerte.

Se detalla en ese documento que los traumatismos por siniestros viales son la octava causa de muerte en el mundo y una de las principales causas de morbilidad, sobre todo entre las personas jóvenes menores a 35 años. En el mapa general, dentro de las lesiones causadas por el tránsito, los traumatismos craneoencefálicos (TCE) constituyen la principal causa de lesiones graves, fallecimientos y discapacidad, principalmente entre motociclistas que no usan el casco.

Se estima de hecho que, en países de ingresos bajos y medios como en Argentina, el 88% de las muertes de personas que se trasladaban en moto, son producto de traumatismos craneales.

"El uso de casco es el elemento de seguridad fundamental para la prevención de lesiones graves y fatales entre las personas usuarias de motocicletas, dado que permite aminorar el impacto de fuerzas o colisión en la cabeza, garantizando la integridad del cráneo y reduciendo considerablemente el riesgo de TCE", se detalla en el informe .

Los costos sociales de esas situaciones son profundos porque esos traumatismos por lo general, requieren de atención médica especializada o de largo plazo. Internaciones en terapias intensivas, cirugías, rehabilitaciones, y ocupación de camas por larga estadía en los hospitales, son solo una parte de las consecuencias de esa problemática, en tanto que el saldo más doloroso se lo lleva la víctima y su familia.

Para estimar el costo tentativo que representa para Argentina atender y abordar de manera completa la atención de las víctimas de los siniestros viales de esta índole. en el informe se cruzaron datos relativos a la cantidad de personas atendidas y el valor estimado de las atenciones médicas específicas. A partir de allí, se calculó un costo estimado de 5.266.161 dólares (según el valor del dólar al 31/12/2019), año en que se realizó la investigación.

Asimismo, en el informe se detallaron otros datos. El valor de las cirugías es el que representa el de mayor magnitud (59%), seguido por el de las internaciones de más de cinco días (con un promedio de 18 días) que incluye las internaciones en unidades de terapia intensiva (UTI). "Estos dos rubros concentran entonces el 80% del gasto total en los hospitales donde se brinda la atención médica a motociclistas con Tx de cabeza y cuello", se indica en el estudio.