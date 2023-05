Grave problema con el agua potable en algunos barrios de Godoy Cruz

El agua potable es uno de los servicios más indispensables para el ciudadano. Resulta muy necesario para hidratarse, bañarse, cocinar y otras actividades cotidianas esenciales, y no tener este recurso en su plenitud, pone en un escenario complicado a la sociedad.

Este es el caso de los vecinos del barrio Decavial y Batalla del Pilar, de Godoy Cruz, que hace 3 meses vienen recibiendo un servicio deplorable de agua potable por parte de Aguas Mendocinas, que en ocasiones conlleva a un corte de agua total.

Los habitantes de estas zonas están muy preocupados y alterados por la situación. Uno de los vecinos explicó lo que atraviesan: “El problema del servicio de agua potable se está tornando bastante serio. Hace 6 años vivo en el barrio Decavial, y el volumen de agua era el doble en comparación de lo que está siendo hace 3 meses”.

El vecino amplió la información y detalló con datos el funcionamiento del servicio que brinda Aysam: “La presión del agua debe estar en un 30%, con el agravante que tenemos disminución de presión en horas de la tarde, incluso al punto de corte de agua. No sube el agua a los tanques y no se llenan las mochilas de los baños”. Además, comentó que el agua viene bastante turbia, y no con la calidad que debería tener.

El agua potable en estos barrios de Godoy Cruz, viene en forma de "hilito".

Los residentes del área consideran que el problema se debe a roturas que ha llevado adelante Aguas Mendocinas, y aseguran que esa es el principal causa del conflicto. A pesar de que los vecinos han hecho un presentación del problema a Aysam, aún no pueden solucionar el conflicto.

La problemática es cada vez más delicada, y no solo afecta los vecinos de la zona, sino que también a las diferentes escuelas primareas y secundarias del lugar. La comunidad perteneciente a los barrios Decavial y Batalla del Pilar del departamento de Godoy Cruz están agotados por esta situación y necesitan resolverlo a la brevedad.