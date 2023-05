Insólito viral: padres que buscan amigos y parejas para sus hijos

Twitter es una de las mejores redes sociales donde las personas comentan experiencias interesantes y curiosas. En esta ocasión, el usuario Lucas Upstein compartió una captura de pantalla de un mensaje que ha desencadenado un fenómeno viral inesperado.

En el tuit, Upstein muestra una conversación donde un padre se dirige a un chico, invitándolo amablemente a ser amigo de su hijo. El mensaje se caracteriza por su tono amigable y sincero, pero también por la peculiaridad de que un padre intervenga de esta manera en la vida social de su hijo.

Lucas al ver el mensaje tuiteó: "El padre del año", y compartió la captura con el mensaje que dice: "Hola Lucas. Mi hijo tiene inseguridad y no le gusta hablar en público, lo podés joder hablándole. Él tiene una campera negra y naranja y tiene cara de boludo".

El mensaje del padre preocupado por la vida social de su hijo

Fuente: @luupstein

El tuit se viralizó y ya cuenta con más de 1 millón de reproducciones y 73 mil "me gusta". Además, otros usuarios se animaron a compartir historias similares que han vivido personalmente. Una de ellas fue Micaela Sánchez, que recibió el mensaje de una madre que no estaba preocupada por la vida social de su hijo, sino su vida amorosa.

"A mi también me paso que una señora me habló. PARA QUE SALGA CON EL HIJO", comentó y subió un video donde se escuchaba el mensaje de la mujer, quien le preguntó si estaba en una relación, ya que su hijo no "está de novio".

Cientos de usuarios se unieron para opinar sobre la intervención de los padres en las relaciones de sus hijos. Algunos les pareció un actitud aceptable, mientras que otros opinaron lo contrario.