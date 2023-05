Guerra de gastronómicos en Mar del Plata: un sector habla de crisis y otro de un presente inmejorable

Piquetes, pancartas y difusión de listas negras de restaurantes empañan el presente del sector gastronómico de Mar del Plata, que se posiciona cada vez mejor a nivel nacional con la profesionalización de sus referentes y la apertura de nuevos locales.

Los representantes de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) y los titulares de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica (AEHG), intercambiaron declaraciones altisonantes por diferencia de criterios sobre el presente del sector pero en las últimas horas el conflicto se tornó hostil con amenazas de "escraches y acampes".

"Los integrantes de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica son cómplices de la informalidad", arremetió Pablo Santín, el secretario general de la filial local del gremio que comanda Luis Barrionuevo a nivel nacional, tras la organización de una manifestación ruidosa en la sede de la AEHG, donde pegaron carteles recriminatorios en la puerta, sonaron bombos y cánticos, y entregaron un petitorio donde enfatizaron en su pedido por la registración y el pago de los bonos acordados. Las medidas también se replicaron en los hoteles que son propiedad del presidente y vicepresidente de la entidad empresarial.

Pablo Santín, en plena manifestación - Foto: Uthgra Mar del Plata

Los dirigentes de Uthgra advierten que la gastronomía “está en llamas con la regularización”, y que en múltiples establecimientos “a pesar de las inspecciones no logramos por la vía del diálogo que hagan lo que deben hacer: si tenés un establecimiento funcionando, el personal tiene que estar registrado, no hay dobles interpretaciones, la ley es clara, pero algunos empresarios eligen no entender y mirar para otro lado”, completaron.

Aunque el presidente del Ente Municipal de Turismo (Emtur), Bernardo Martín, le dijo recientemente a MDZ que en la ciudad no queda "ni un local en alquiler" no hay que perder de vista que la temporada pasada no conformó a todos y tuvo ciertas mesetas relacionadas al incremento del público joven, que no derramó el gasto que muchos esperaban. Esa es la posición que expresan desde la agrupación de empresarios, que manifiestan que sus agremiados cumplen todos los puntos refrendados en los contratos del personal.

"Nunca esta organización pregonó ni va a pregonar el trabajo en negro y siempre que se habló de la crisis es de forma transversal", aclaró Jesús Osorno, máxima autoridad de la AEHG, en diálogo con este medio. "Es un tema inflacionario, el empresario que hoy compra una gaseosa a, digamos un peso, la va a reponer en unas semanas y se la cobrar tres. Ahí está el problema", graficó.

Por su parte, Santín, quien llegó al sindicato con el apoyo de Facundo Moyano a fines de 2021, evaluó al presente de la gastronomía como "excelente" y no deja de repetir que la temporada que pasó fue "una de las mejores", como insiste en sus entrevistas frecuentes con medios locales. También suele apuntar contra el concejal del PRO, Fernando Muro, quien impulsó un programa para instalar decks y permitir el funcionamiento de los locales durante la pandemia de coronavirus.

?REPUDIAMOS LOS DICHOS DEL CONCEJAL FERNANDO MURO: “ES VERGONZOSO QUE DEFIENDA LA INFORMALIDAD"



uD83DuDDE3? @PabloSantinJSHG destacó los operativos de registración del Ministerio de Trabajo y criticó que el edil de Juntos afirme que las inspecciones buscan “perseguir a los que laburan” — UTHGRA Mar del Plata (@uthgramdq) March 20, 2023

"Ellos dicen que hay crisis pero esconden un intento de mantener a los trabajadores en la informalidad. Tenemos algunos integrantes de la asociación que firmaron el plus de temporada y no lo abonaron", expresó en la última manifestación, al agregar que "ellos son los primeros que deben dar el ejemplo".

Desde dicha agrupación condenaron también la expansión de restaurantes a puertas cerradas y advierten que en la ciudad hay "más de 100", que deberían cumplir los mismos compromisos que los locales comerciales.

Con la entrega del petitorio, la agrupación empresaria advirtió que "es tarea del gremio velar por la defensa de los derechos de sus representados y junto con el Ministerio de Trabajo están a cargo del contralor del cumplimiento de la ley de Contrato de Trabajo, del Convenio Colectivo de dicha actividad", subrayaron buscando aplacar el conflicto. Frente a frente, Pablo Santín y Jesús Osorno - Foto: Uthgra Mar del Plata

"Nos hacemos cargo de la responsabilidad social empresaria que impone el cumplimiento de las disposiciones legales y preservar las fuentes de trabajo, nunca fue intención de esta entidad una mala interpretación de las funciones de cada parte", concluyeron en el último tramo de la misiva, donde ofrecieron "disculpas por los malos entendidos".

Desde la entidad buscarán citar a una reunión próximamente a los representantes del gremio para acercar posturas y que no se llegue a medidas extremas.

Sin embargo, las promesas de acampes se postergaron al menos hasta el fin de semana próximo y pusieron un gran signo de pregunta con respecto a cómo evolucionará este problema respecto a los feriados turísticos del 25 de mayo y 20 de junio, donde coincidirán con el regreso del Programa Previaje, que tiene al destino costero como uno de los más requeridos.