Confirman sanción contra una conocida veterinaria y ambientalista

El gobierno de Mendoza rechazó a través de un decreto un recurso presentado por la médica veterinaria, Jennifer Ibarra, ante el Colegio de Médicos Veterinarios. Desde el Tribunal de Disciplina de esa institución habían solicitado una sanción disciplinaria de apercibimiento que quedó confirmada con el decreto. Ibarra, quien se encuentra al frente de la Fundación Cullunche desde su creación, anunció que irá a la Suprema Corte de Justicia.

El gobernador Rodolfo Suarez y la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, firmaron el decreto a través del cual se rechaza el recurso de alzada interpuesto por la médica veterinaria, Jennifer Ibarra. La profesional había sido denunciada por un grupo de veterinarios por los dichos vertidos de manera pública relacionados al Zoológico provincial (hoy Ecoparque) en el 2016.

La médica veterinaria se encuentra al frente de la Fundación Cullunche desde su creación y junto a otros sectores de la sociedad civil, impulsaron la conversión del antiguo Zoológico en Ecoparque.

En ese sentido, la denuncia hace referencia a una serie de tuits publicados por Ibarra en las redes sociales y medios de comunicación en los cuales cuestionaba el accionar del personal a cargo de los cuidados de los animales que habitaban en el predio ubicado en el Cerro La Gloria. " Todos los que critican Ecoparque Mendoza, tuvieron la oportunidad cuando fueron directivos y nunca hicieron nada por los animales. Ahora vean desde afuera", expresó Ibarra en ese momento y agregó: "Los únicos responsables de lo que sucede en el zoológico son los empleados, del primero al último. No hay corazón".

Al ser consultada por el decreto emitido por el gobierno de Mendoza dijo: "Recibo esta sanción como una herida de guerra y con mucho orgullo. Me sancionaron por defender a los animales del zoológico durante veinte años, pero alguien tiene que ser su voz. Sería bueno que nos mostraran a todos los ciudadanos qué es es lo que se está haciendo en el zoológico y en qué estado están los animales, nadie sabe nada...".

"Es lógico que si te opones a la megaminería, al fracking, si denunciás mal trato a las mulas del parque Aconcagua, si criticás al gobierno de turno, nadie te defienda y ratifiquen la sanción del tribunal de disciplina. Volvería una vez más, sobre cada paso que he dado en estos treinta años, por los sin voz. Que me amonesten todo lo que quieran. Voy a apelar a la Suprema Corte porque es injusto. Ratifica mi sanción el Gobernador, la misma persona que de frente me dijo que estaba muy bien que peleara por los animales del zoológico cuando le convino, y que no quería esa institución en su municipio, claro, había otro gobierno. Repito, es un orgullo para mi esa sanción, la llevo en alto", cerró criticando con dureza a Rodolfo Suarez

El accionar del Colegio de Médicos Veterinarios

La causa fue iniciada por un grupo de médicos veterinarios matriculados. En el escrito presentado al Tribunal de Ética se menciona a Oscar Ríos, Luis Jiménez Baigorria, Juan Pablo Coniglione, Ignacio Kemec, Corina Zerpa y Analía Pedrosa como firmantes de la denuncia donde se solicita se investigue la conducta de la médica veterinaria Jennifer Ibarra por entender que había incurrido en graves faltas al Código de Ética Profesional.

Según el escrito, "se advierten indicios de mala justificación por parte de la acusada" y "analizadas las pruebas de descargo se advierte que se ha incurrido en el incumplimiento al código de Ética que señala que 'no se debe emitir juicios adversos por la actuación de otros profesionales y no contribuir en forma directa o indirecta a restar créditos o prestigio a los colegas'".