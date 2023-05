Acceso Norte: el intransitable viaje hasta el aeropuerto que se vuelve una odisea

Hace tiempo que Vialidad Nacional comenzó con las obras en el Acceso Norte, que pocos metros más allá de la famosa "rotonda del avión" comienza a ser intransitable. En algunos tramos ya lo era sobre la misma ruta, aunque desde hace meses se le sumó la obra que demorará hasta fines de 2023. Sin embargo, ir hasta El Plumerillo significa una odisea difícil de atravesar.

Tal y como explicó MDZ hace pocos días, la obra iba a tener un plazo de 4 meses. Sin embargo, se demoró y transitar por el lugar es un caos con demora incluida. Guillermo Amstutz, de Vialidad Nacional, explicó a MDZ Radio que la obra se concretará entre octubre y noviembre de este mismo año, a casi 12 meses de haberse iniciado.

El día a día para turistas y mendocinos que transitan por la zona es un descontrol. El recorrido de los micros que van a distintas zonas de Las Heras tiene que ser desviado por la lateral del Acceso Norte que ya es bastante concurrida por las empresas que maniobran sobre esa misma calle, estacionan camiones y a su vez tienen que pasar los autos que transitan por la zona. El caos está a la orden del día y el riesgo e inseguridad, a la orden de la noche.

Anteriormente, el estado de la calzada del Acceso Norte causaba molestias en los mendocinos.

La señalización con la luz del día se puede advertir, sin embargo, durante la noche para un ciudadano que no está enterado de los desvíos puede significar una verdadera complicación. Una de las alternativas es encarar por la lateral, ir por calles de tierra o con pozos que la vuelven intransitable y llegar hasta una de las rotondas que une con calle Álvarez Condarco, completando el recorrido y saliendo por detrás del predio de Gimnasia de Mendoza incluso llegando a la zona industrial de Las Heras, para retomar el acceso a unos escasos metros del aeropuerto. De ida es caótico, de vuelta sólo un poco más simple, por ahora.

"La obra de reparación en la carretera hacia el aeropuerto de Mendoza ha sufrido retrasos y ampliaciones de plazo debido a la complejidad del trabajo en hormigón y al alto tránsito de la zona. Se ha generado un desvío que causa molestias a los conductores, pero se espera que la obra esté completa en octubre o noviembre", remarcó Amstutz a MDZ.

Amstutz admitió que al principio "costó encontrarle el ritmo a la obra, tal es así que hemos tenido que ampliar el plazo de terminación en 6 meses, pero ya ha tomado el ritmo que corresponde, estamos con más de casi un 20% mensual de ritmo de obra y en plena ejecución".

Alguno de los fragmentos de la ruta se encuentran en mal estado. Circular de noche por la zona es sinónimo de inseguridad.

El Jefe del Cuarto Distrito Mendoza de Vialidad Nacional, explicó que actualmente presentan dificultades debido a que al comenzar el retorno entre el ferrocarril y la calle Constitución, hay un estrangulamiento en la zona del primero, debido a que no tiene calle colectora para transitar, por esta razón el desvío se debe hacer por la calle Álvarez Condarco. "Es un lío de aproximadamente un 1,5km, no hay una demora superior a 7, 8 minutos con respecto a lo que sería si hubiera estado habilitada la ruta con los semáforos y con la velocidad marcada que tienen las fotomultas. No incrementa en más de 10 minutos lo que sería el viaje convencional al aeropuerto", añadió.

Al tener un período de tiempo, no se puede transitar arriba de los hormigones de dicha obra. Según informaron a este medio, en poco más de un mes quedará habilitada la mano desde la rotonda del avión hasta el aeropuerto, por lo que habrá un poco de aire para aquellos turistas que lo primero (y lo último) que ven de Mendoza es el caótico desvío que se produce a la hora de ir hacia el aeropuerto.